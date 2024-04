Lập đoàn công tác hỗ trợ xử lý sự cố tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Công nhân bị thương được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự cố tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương đã lập đoàn công tác do Cục trưởng Cục Công nghiệp an toàn và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn xuống hiện trường để cập nhật tình hình, chỉ đạo và phối hợp với địa phương, các đơn vị có liên quan xử lý sự cố, động viên lao động bị thương và người nhà nạn nhân.

Ngoài ra, đoàn công tác phối hợp xác định chính xác nguyên nhân xảy ra tai nạn để sớm khắc phục, ổn định tình hình sản xuất.

Cục Công nghiệp an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Thống Nhất (TKV) nhanh chóng xử lý sự cố, tập trung cứu nạn-cứu hộ các nạn nhân trong thời gian nhanh nhất, quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia cứu nạn-cứu hộ.

Cùng đó, kịp thời động viên hỗ trợ tối đa người nhà các nạn nhân; phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất. Đồng thời, Cục cũng đã có báo cáo nhanh Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3/4 tại Công ty Than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị ảnh hưởng.

Hiện tại, kiểm tra sức khỏe 7 công nhân bị ảnh hưởng, sức khỏe đã ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục sự cố; TKV đã hỗ trợ cho các công nhân bị tử vong 20 triệu đồng/người; Công đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người và tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 20 triệu đồng/người. Ngoài ra, Tập đoàn cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình công nhân bị tử vong./.

