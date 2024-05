Thiệt mạng vì điều khiển xe máy đi ngược chiều vào cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Sáng 9/5, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên tối 8/5 làm một người đi xe máy thiệt mạng.

Khoảng 19 giờ ngày 8/5, tại Km 38+500 đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn thuộc tổ dân phố Hương Đình, Tân Hương, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải 98D-011.82 do anh Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú Thần Trúc, Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển hướng Thái Nguyên-Hà Nội đâm va với xe máy 20N3-2149 do ông Hoàng Xuân Ngân (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú Ba Họ, Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên) điều khiển phía trước theo hướng ngược chiều.

Sau đó, xe ôtô con 20LD- 006.97 do anh Phan Văn Đông (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi phía sau cùng chiều tiếp tục va chạm với xe ôtô 98D-011.82.

Vụ tai nạn khiến ông Ngân chết tại hiện trường. Qua kiểm tra nồng độ cồn cho thấy hai lái xe ôtô không vi phạm.

Vụ việc đang được Công an Phổ Yên thụ lý điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tốc độ lưu thông trên các tuyến cao tốc là rất cao. Thông thường các tuyến cao tốc ở nước ta hiện nay quy định tốc độ tối đa là 90-120km/giờ, tối thiểu là 60km/giờ.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đã quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông.

Theo đó, xe ôtô di chuyển với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m. Xe ôtô di chuyển với tốc độ từ trên 60-80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m. Xe ôtô di chuyển với tốc độ từ trên 80-100 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m. Xe ôtô di chuyển với tốc độ từ trên 100-120 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Các tuyến cao tốc hiện nay chỉ dành riêng cho xe ôtô, không cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông trên tuyến. Tuy nhiên, thời gian qua đã có nhiều vụ việc người dân cố tình đi xe máy, xe đạp vào đường cao tốc, gây tai nạn thương tâm.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo người điều khiển xe máy, phương tiện thô sơ không đi vào cao tốc để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân, người tham gia giao thông và toàn xã hội.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định mức xử phạt với người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc là từ 2-3 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 3-5 tháng./.

