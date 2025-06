Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Bừng sáng những sắc màu châu Âu

Tối 21/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 chính thức bước vào đêm thi thứ tư, với chủ đề “Phát triển bền vững."

Hàng ngàn người dân và du khách đã đến bên bờ sông Hàn để tận hưởng đêm thi có số lượng pháo hoa nhiều nhất vòng loại của hai đội Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh. Các đội thi đã cống hiến những màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật pháo hoa hiện đại và văn hóa châu Âu.

Với gần 100 năm kinh nghiệm và danh tiếng tại châu Âu, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã thổi bùng không khí đêm thi bằng một “đại nhạc hội Rock” đích thực.

Câu chuyện bắt đầu bằng nhịp điệu sôi sục của “Rock You Like A Hurricane," của ban nhạc rock huyền thoại Scorpions. Trên lời nhạc “Here I am," những đợt pháo bùng cháy, dồn dập. Cả khán đài hòa mình vào một đại nhạc hội cuồng nhiệt với ánh sáng và nhạc cụ điện tử cùng hợp xướng.

Ở chương sau lại là giai điệu du dương của “Thương quá Việt Nam” với những cánh chim ánh sáng tung bay trên nền trời, loạt pháo hiệu ứng “nắng lên” lan tỏa đầy cảm xúc mang theo thông điệp sâu sắc về tình yêu thiên nhiên, tương lai xanh.

Phần sau là một bản giao hưởng cảm xúc khi Lusitana Paixão, Rio Favo de Mel hay thậm chí cả đoạn nhạc trích từ “Lacrimosa” (Mozart) được phối lại, đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm. Những hiệu ứng pháo hoa đặc trưng như sao chổi, thác ánh sáng, pháo núi lửa… lần lượt vẽ lên bầu trời.

Macedos Pirotecnia đã thực sự “cháy” đến phút cuối cùng, không chỉ bằng kỹ thuật trình diễn điêu luyện mà còn bằng khả năng truyền tải thông điệp: gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của mẹ thiên nhiên, sống hài hòa và phát triển bền vững.

Đội trưởng đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha Andre Macedo cho biết với tinh thần chủ đề “Phát triển bền vững," khi thiết kế pháo hoa, đội đã sử dụng nhiều loại vật liệu tái chế để bảo tồn hệ sinh thái và hạn chế máy móc, bảo vệ môi trường. Đây là lần đầu tiên cả đội đến với Đà Nẵng, muốn giới thiệu nét truyền thống và văn hóa của đất nước Bồ Đào Nha.

Đối thủ của Bồ Đào Nha trong đêm thi này là đội Pyrotex Fireworx đến từ Vương quốc Anh đã có phần trình diễn được ví như bản hòa tấu thơ và nghệ thuật mang tên “Sóng cảm xúc."

Với khoảng 8.000 quả pháo được thiết kế riêng biệt, từng chương trong màn thi là một bản nhạc dẫn dắt người xem từ nhẹ nhàng, lãng mạn đến phấn khích và thăng hoa.

Phần mở đầu là không gian trầm lắng, như bản tình ca viết giữa lòng đại dương sâu thẳm. Nhưng rồi bất ngờ tăng tốc với chuỗi nhạc nền điện ảnh quen thuộc từ loạt phim "007 - James Bond," đưa người xem bước vào thế giới hành động kịch tính.

Ngay sau đó, không khí lại chuyển sang vui tươi, gần gũi với loạt ca khúc Việt như "Người hãy quên em đi" (Mỹ Tâm), "Nơi này có anh" (Sơn Tùng M-TP) vang lên, khiến cả khán đài Việt Nam thích thú. Phần cuối của màn trình diễn đưa khán giả trở về với những tuyệt phẩm vượt thời gian: "Canto della terra," "Live and let die," "Dancing Queen," "Future world music"… hòa quyện trong một bản giao hưởng pháo hoa đầy mê hoặc.

Theo đội trưởng đội pháo hoa đến từ Vương quốc Anh Mark Kelsall, phần trình diễn của đội tập trung rất nhiều vào việc dẫn dắt cảm xúc của người xem. Để đạt được điều đó, đội đã chọn những bài nhạc rất gần gũi với người Việt Nam. Lần này, đội cũng mang đến số lượng pháo nhiều nhất so với những năm trước...

Cùng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, một loạt các lễ hội và show diễn sôi động tại các điểm đến nổi tiếng như Bà Nà, Da Nang Downtown, bãi biển Mỹ Khê, tuyến đường ven sông Hàn…

Ngoài ra, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 - Enjoy Danang Festival 2025 từ 20-23/6, giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng - thành phố lễ hội hàng đầu châu Á và "điểm đến không ngủ" về đêm./.

