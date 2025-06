Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Kết nối tâm hồn bằng ánh sáng và âm nhạc

Tối 14/6, trong tiết trời đẹp và mát mẻ, dòng sông Hàn lung linh thơ mộng lại được thắp sáng với đêm thi thứ ba của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2025, với chủ đề “Hành trình kết nối.”

Hai đội thi đến từ hai châu lục, hai nền văn hóa là Canada và Trung Quốc đã cùng kết nối hàng vạn khán giả bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.

Mở màn đêm thi là đội pháo hoa Orion Fireworks đến từ Canada với màn trình diễn mang tên “Stardust-Ánh sao ma thuật.”

Một bản giao hưởng ánh sáng đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vũ trụ với những chùm pháo hoa bung tỏa như sao băng lấp lánh trên bầu trời Đà Nẵng.

Khi nhẹ nhàng như sao băng, khi bùng cháy như những vụ nổ vũ trụ, màn trình diễn khiến khán giả chìm đắm trong bầu trời huyền ảo.

Từng đợt pháo hoa uyển chuyển mượt mà theo giai điệu của những bản nhạc bất hủ như “Power of Love” và “Never give up on your dreams,” khiến màn trình diễn chạm tới cảm xúc của người xem.

Đại diện đội pháo hoa Canada, ông Patrick Chadonnet, chia sẻ màn trình diễn Stardust truyền tải thông điệp về những ước mơ của nhân loại. Cả đội muốn truyền tải ý nghĩa đó đến với khán giả, mong rằng thông qua màn trình diễn, tất cả giấc mơ của mọi người sẽ trở thành sự thật.

Đối thủ của Canada, đội pháo hoa Jiangxi Yanfeng đến từ Trung Quốc lại chọn cách kể chuyện đậm chất phương Đông qua màn trình diễn “Tây Du Ký ngoại truyện.”

Toàn bộ phần trình diễn được dẫn dắt bởi một ca khúc duy nhất “Đường chúng ta đi,” bản nhạc phim Tây Du Ký bất hủ.

Khi bản nhạc cất lên, rất nhiều khán giả đã thích thú hát theo giai điệu quen thuộc của bộ phim nổi tiếng này.

Đội trưởng đội pháo hoa Trung Quốc Liang Weiming cho biết việc sử dụng một bản nhạc xuyên suốt toàn bộ màn trình diễn là chủ ý của đội, nhằm kể một câu chuyện liền mạch, giúp khán giả có được hành trình cảm xúc trọn vẹn.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn chỉ một bản nhạc duy nhất cũng góp phần định hình phong cách riêng biệt cho đội, tạo nên sự nhất quán và giúp thông điệp được truyền tải rõ ràng hơn qua từng khoảnh khắc.

Ngoài ra, màn trình diễn của đội Trung Quốc thể hiện đẳng cấp với những hiệu ứng pháo hoa do chính xưởng của đội nghiên cứu và sản xuất, trong đó nổi bật là dòng pháo chuyển màu đa tầng, linh hoạt và sống động như những thước phim thần thoại.

Không chỉ được mãn nhãn với những màn biểu diễn pháo hoa, khán giả còn đắm chìm trong không gian âm nhạc sôi động với sự góp mặt của: ca sỹ Noo Phước Thịnh, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Anh cùng hàng trăm nghệ sỹ trong nước và quốc tế.

Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng và âm nhạc ngân vang, công nghệ thực tế ảo ngoài trời Sky AR cũng gây ấn tượng riêng. Từ đêm khai mạc đến nay, trải nghiệm tương tác này không ngừng tạo hiệu ứng tích cực đối với du khách, đặc biệt là giới trẻ./.

Đà Nẵng hưởng lợi gì sau tám năm “xã hội hóa” lễ hội pháo hoa quốc tế? Cùng một loạt lễ hội sôi động, lễ hội pháo hoa góp phần làm nên một thành phố Đà Nẵng trẻ trung, sôi động - “thủ phủ” của du lịch Hè, một điểm đến mơ ước dành cho du khách trong nước và quốc tế.