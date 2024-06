Lễ hội văn hóa đại chúng đậm sắc Việt hiện đại tại Đức

Một tiết mục âm nhạc của người Việt tại Đức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, lần đầu tiên, chính quyền thành phố Berlin và quận Lichtenberg tổ chức lễ hội văn hoá đại chúng mang tên "Sống ở Berlin."

Sự kiện sẽ diễn ra 4 ngày từ 25-28/7 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân do người Việt làm chủ.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, các đại biểu và công chúng tới dự sẽ có cơ hội cảm nhận văn hóa đại chúng Việt Nam qua âm nhạc, hài kịch, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực, với trọng tâm là thế hệ nghệ sỹ trẻ Việt Nam lớn lên ở Berlin hội tụ cả hai nền văn hóa.

Mở đầu cuộc họp báo công bố chương trình vào ngày 27/6 là sự xuất hiện của diễn viên hài người Đức gốc Việt, Mai My - người nổi tiếng với nhiều câu chuyện cởi mở, có chiều sâu về cuộc sống cá nhân, với góc nhìn của một người gốc nhập cư.

Sự xuất hiện của một người nghệ sỹ hòa trộn giữa hai nền văn hóa đã nhấn mạnh chủ đề xuyên suốt của "Sống ở Berlin" - một sự kiện văn hóa đại chúng khắc họa rõ nét sự hòa nhập và cùng tồn tại của các nền văn hóa.

Quan điểm này cũng được khẳng định lại qua phát biểu của ông Martin Schaefer, Quận trưởng quận Lichtenberg.

Ông Schaefer nhấn mạnh: "Lễ hội là biểu tượng của tình bạn và sự gắn kết sâu sắc giữa Việt Nam và Đức trong nhiều thập kỷ. Tôi hy vọng rằng địa điểm này và quận Lichtenberg sẽ ngày càng đại diện cho những gì mà cả thành phố nên đại diện: Đó là sự giao tiếp trên nền tảng chung, tình đoàn kết, tình hữu nghị, sự hòa nhập và cùng tồn tại của các nền văn hóa và dân tộc."

Cô Vanessa Vũ, một nhà văn và là người làm phát thanh số podcast, cho rằng "Sống ở Berlin" là một sự kiện chứng tỏ việc gắn kết với nhau là điều có thể, là niềm vui và là con đường phía trước.

"Sống ở Berlin" sẽ khai mạc vào ngày 25/7 với buổi dạ tiệc tại Trung tâm Văn hóa Đồng Xuân - DX Venue, với các tiết mục trình diễn của diễn viên hài Mai My, nhạc sỹ Another Nguyễn, nhóm múa Salty Crew cùng vũ đoàn múa và nhảy hiện đại The Funky Monkeys.

Ngoài các chương trình biểu diễn nhạc sống, nghệ thuật, hài kịch, trình chiếu video và khiêu vũ, cùng với khu ẩm thực Việt, "Sống ở Berlin" cũng sẽ có chương trình tọa đàm (talkshow) "Tracks & Talk" với sự tham gia của nghệ sỹ, ca sỹ, rapper và nhà soạn nhạc gốc Việt có nghệ danh NASHI44.

Cùng biểu diễn trên sân khấu ngoài trời còn có nhóm Sài Gòn Soul Revival đến từ Thành phố Hồ Chí Minh để ra mắt album mới tại Berlin trong chuyến lưu diễn ở châu Âu.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập với màn múa lân hoành tráng và sự xuất hiện của ngôi sao nhạc pop gốc Việt Vinh Khuất. Trung tâm cũng sẽ mời khách tham gia lễ hội thưởng thức đồ ăn, đồ uống miễn phí.

Ngoài ra, "Sống ở Berlin" sẽ giới thiệu chương trình phim Việt với các phim ngắn đoạt giải và các buổi chiếu trước đặc biệt loạt phim mới của đài truyền hình ARD với tiêu đề “Made in Germany” của đạo diễn gốc Việt, Ngô Ngọc Đức.

"Sống ở Berlin" do công ty tổ chức sự kiện văn hóa Buero doering tổ chức với nguồn hỗ trợ tài chính của Quỹ Văn hóa Thủ đô, công ty Musicboard Berlin GmbH và Quỹ Văn hóa Quận Lichtenberg.

Quận Lichtenberg và Marzahn của Berlin là nơi quy tụ đông đảo người gốc Việt sinh sống và hoạt động nổi trội trong lĩnh vực bán lẻ cũng như ẩm thực. Người Việt ở đây cũng được đánh giá là hội nhập thành công vào xã hội sở tại.

Bên cạnh những đóng góp to lớn cho kinh tế quận, người Việt còn có những đóng góp không nhỏ về văn hóa và các mặt xã hội khác.

Trung tâm Thương mại Đồng Xuân được thành lập vào năm 2005, nay đã phát triển thành một trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt Nam tại Đức.

Năm ngoái, tại đây đã khánh thành Trung tâm Văn hóa Đồng Xuân, một toà nhà tổ chức hội nghị, sự kiện hiện đại, biến Đồng Xuân trở thành trung tâm đa văn hóa và là tâm điểm của cộng đồng người Việt tại Berlin và Cộng hòa Liên bang Đức./.

