LHQ kêu gọi Israel tạo điều kiện cho người dân Gaza tiếp cận hàng cứu trợ

Đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo di chuyển trên một cầu tàu do quân đội Mỹ lắp đặt ngoài khơi bờ biển Gaza (Ảnh: AP)

Ngày 31/5, Liên hợp quốc cảnh báo hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza đang không được chuyển tới những người có nhu cầu, đồng thời hối thúc Israel thực thi trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Jens Laerke nhấn mạnh vấn đề chính hiện nay là hàng viện trợ đang không tới tay của người dân.

Ông đã nêu bật vai trò của giới chức Israel tại cửa khẩu Kerem Shalom - điểm tiếp nhận hàng viện trợ chính vào Gaza, kể từ khi quân đội Israel chặn cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza vào ngày 7/5 vừa qua.

Ông kêu gọi Israel thực thi trách nhiệm pháp lý, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ qua biên giới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn đang rất thảm khốc, đặc biệt là việc vận chuyển hàng cứu trợ tới người dân.

Phát biểu tại họp báo ở Prague (Séc), ông Blinken nhận định việc cửa khẩu Rafah vẫn bị đóng là vấn đề rất lớn, đồng thời khẳng định Mỹ đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân tại Gaza.

Liên quan tới tình hình xung đột, quân đội Israel xác nhận các lực lượng nước này đang đẩy mạnh hoạt động tại khu vực trung tâm của Rafah.

Trong chiến dịch, các binh sỹ đã phát hiện các bệ phóng rocket, đường hầm, phá bỏ kho vũ khí của phong trào Hamas tại trung tâm thành phố.

Israel đã triển khai chiến dịch trên bộ tại Rafah vào ngày 6/5 vừa qua, chủ yếu hoạt động tại các quận phía Đông của thành phố và gần biên giới Ai Cập.

Trong tuần này, các lực lượng đã chuyển sang quận Tel al-Sultan ở phía Tây thành phố. Các nhân chứng cho biết trong ngày 31/5, Israel đã không kích Rafah và khu vực Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã kết thúc các hoạt động tại trại tị nạn Jabalia, phía Bắc Gaza.

Sau hơn 200 cuộc không kích trong những tuần qua, quân đội đã phá hủy 10km đường hầm và một số cơ sở sản xuất vũ khí, tìm thấy thi thể của 7 con tin. Hiện quân đội Israel đã rút khỏi khu vực này.

Liên quan đến đàm phán thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hamas, một quan chức an ninh cấp cao của Israel khẳng định nước này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mà thiếu điều kiện trả tự do cho các con tin.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt được một “thỏa thuận đầy đủ”, bao gồm một thỏa thuận trao đổi con tin-tù nhân toàn diện, nếu Israel dừng cuộc chiến ở Dải Gaza.

Quan chức Ai Cập, Mỹ và Israel sẽ thảo luận về mở lại cửa khẩu Rafah

Phóng viên TTXVN tại Ai Cập dẫn nguồn tin cho biết các quan chức của nước này cùng với Mỹ và Israel dự kiến sẽ có cuộc họp tại Cairo vào tuần tới để thảo luận về việc mở lại cửa khẩu biên giới Rafah ở phía Nam dải Gaza.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza từ Ai Cập, qua cửa khẩu Rafah, ngày 21/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo lời của giới chức Mỹ, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào kế hoạch mở lại cửa khẩu biên giới Rafah mà không có sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này.

Ngoài ra, quan chức ba nước cũng sẽ thảo luận về kế hoạch đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giữa Ai Cập và Gaza.Phái đoàn Mỹ do ông Terry Wolff, Giám đốc cấp cao về Trung Đông tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, dẫn đầu dự kiến sẽ đến Ai Cập trong những ngày tới.

Trong khi đó, phái đoàn quan chức an ninh của Israel cũng sẽ đến Cairo để tham gia cuộc họp với các quan chức Mỹ và nước chủ nhà.Cửa khẩu Rafah giữa Gaza với Ai Cập đã bị đóng lại kể từ khi Israel leo thang các hoạt động quân sự tại đây, trong đó có việc triển khai lực lượng tới thành phố này từ hôm 7/5 vừa qua.

Hiện các lực lượng Israel đã chiếm giữ phần cửa khẩu Rafah bên phía Palestine khiến hoạt động chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza thông qua cửa khẩu này đã bị đình trệ.

Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Ai Cập đã tiến vào Gaza sau khi được chuyển hướng từ cửa khẩu Rafah đến cửa khẩu Karm Abu Salem của Israel, theo một thỏa thuận giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden./.

