Lịch thi đấu lượt trận ra quân các giải đấu hàng đầu châu Âu

Các giải đấu hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga, La Liga và Ligue 1) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn ngay từ vòng đầu tiên.

Premier League đã được mở màn bằng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Manchester United trước Fulham tại sân Old Trafford.

Tiếp nối trận đấu này, vòng mở màn còn nhiều trận đấu đáng chú ý khác như Ipswich Town-Liverpool, Arsenal-Wolves và tâm điểm chính là màn so tài Chelsea-Manchester City tại Stamford Bridge.

Vòng mở màn Serie A cũng sẽ khởi tranh và dàn trải trong 4 ngày từ đêm 17/8 đến rạng sáng 20/8.

Nhà đương kim vô địch Inter Milan sẽ có chuyến làm khách trên sân của Genoa trong khi á quân AC Milan sẽ tiếp đón Torino trên sân nhà.

La Liga cũng sẽ tiếp tục diễn ra vòng 1 với trận cầu hấp dẫn giữa Valencia và Barcelona tại sân Mestalla (Valencia).

Ở vòng đấu ra quân, đương kim vô địch Real Madrid sẽ có chuyến làm khách trên sân của Mallorca.

Bóng đá Đức mùa giải 2024-25 sẽ khởi tranh bằng trận tranh Siêu cúp Đức giữa Bayer Leverkusen và Stuttgart.

Lịch thi đấu vòng mở màn

Premier League

Ngày 17/8

18h30 Ipswich Town vs Liverpool

21h00 Arsenal vs Wolves

21h00 Everton vs Brighton

21h00 Newcastle vs Southampton

21h00 Nottingham Forest vs Bournemouth

23h30 West Ham vs Aston Villa

Serie A

Ngày 17/8

23h30 Genoa vs Inter

23h30 Parma vs Fiorentina

Ngày 18/8

01h45 AC Milan vs Torino

01h45 Empoli vs Monza

La Liga

Ngày 18/8

00h00 Osasuna vs Leganes

02h30 Valencia vs Barcelona

Ligue 1

Ngày 17/8

22h00 Brest vs Marseille

Ngày 18/8

00h00 Reims vs Lille

02h00 Monaco vs Saint-Etienne