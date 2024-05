Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024: Vịnh Ngọc bừng sáng

Bãi biển Nha Trang trải dài hút tầm mắt với nước biển xanh trong là nơi thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 với chủ đề “Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng” sẽ diễn ra từ ngày 13/6-16/6 hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách vô vàn sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, ấn tượng và các chương trình kích cầu du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến, kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu, giới thiệu dịch vụ sản phẩm, văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Nha Trang-Khánh Hòa đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời tạo cơ hội mở rộng hợp tác phát triển giữa các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu mạnh, văn minh, tươi đẹp, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Điểm nhấn của Liên hoan là Lễ Khai mạc được kết hợp với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hấp dẫn, trong đó có sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

Du khách xuống canô ra các đảo ở vịnh Nha Trang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động, sự kiện đặc sắc như gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh; Lễ hội Trái cây và đặc sản vùng miền, Lễ hội Ẩm thực, Lễ hội Bùn khoáng, Lễ hội Càphê, Lễ hội Bia; chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang hàng đêm; triển lãm ảnh du lịch; trình diễn xe môtô Harley Davidson; diễu hành xe hoa du lịch, diễu hành xích lô cùng với người dân, khách du lịch mặc áo dài truyền thống; cuộc thi “Hipfest summer 2024” (thi diễn nhảy hiphop); giải chạy Marathon Thanh niên Khánh Hòa lần thứ 2.

Dự kiến Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang lần này sẽ đón hơn 400.000 lượt khách trong nước và quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, cùng nhiều đoàn nghệ thuật thế giới đến tham dự, biểu diễn.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình đến với người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bãi biển Nha Trang là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam, nằm ngay trong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với chiều dài hơn 10km, bãi biển Nha Trang được ví như một vầng trăng khuyết, cong cong ôm lấy vịnh Nha Trang xanh như ngọc.

Dọc theo bờ biển là đường Trần Phú, con đường xinh đẹp nhiều người biết đến, cũng là nơi tập trung những công trình kiến trúc quan trọng của thành phố.

Nha Trang nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Bờ biển Nha Trang với bãi cát trắng trải dài, uốn cong tạo nên một dáng vóc thành phố ôm lấy biển xanh. Không chỉ đẹp về mặt cảnh sắc tự nhiên, biển Nha Trang còn hấp dẫn du khách bởi khí hậu nơi đây ấm áp quanh năm, tràn ngập ánh nắng, bãi cát trắng mịn.

Du khách hãy thong thả tản bộ dọc theo bãi biển Trần Phú mang tính biểu tượng, với những hàng cọ xanh mướt và những khu nghỉ dưỡng cao cấp hoặc đến với Bãi Dài với khung cảnh yên bình và đẹp như tranh vẽ.

Du khách cũng có thể hòa mình vào một thế giới dưới nước sôi động với đầy ắp những rạn san hô đầy màu sắc và các loài sinh vật biển đa dạng trong đó, Khu Bảo tồn Biển Hòn Mun của Nha Trang là thiên đường cho những người yêu thích lặn biển.

Đối với những người ưa thích cảm giác mạnh, Nha Trang cung cấp một loạt các hoạt động dưới nước đầy thử thách và kỳ thú. Du khách hãy thử sức mình với môtô nước, dù lượn hoặc lướt ván, và cảm nhận sự phấn khích tột độ khi bạn lướt trên những con sóng lớn.

Điều kiện gió thuận lợi và bầu trời trong xanh của Nha Trang cũng khiến nơi đây trở thành điểm đến tuyệt vời để lướt ván buồm và lướt ván diều.

Với lợi thế du lịch biển, ngành du lịch Khánh Hòa đang kỳ vọng sẽ thu hút một lượng khách lớn đến du lịch, nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa trong mùa hè năm nay.

Nha Trang nằm trong tốp 8 bãi biển tuyệt vời nhất TG cho người nghỉ hưu Theo Travel+Leisure, Nha Trang là một thành phố biển thuận tiện với nhiều phương tiện giao thông công cộng, cuộc sống về đêm sôi động, ẩm thực ngon và nhiều trải nghiệm giải trí.

Mới đây, Tạp chí du lịch quốc tế Travel+Leisure vừa bình chọn Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam) vào top 8 bãi biển tuyệt vời nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 70% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa, xếp sau đó thị trường Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia…

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 19.933,7 tỷ đồng, tăng 150% lần so với cùng kỳ năm ngoái./.