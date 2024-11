Liên tiếp bắt giữ các đối tượng bị truy nã và bán lô đề tại Kiên Giang

Công an tỉnh Kiên Giang truy bắt 3 đối tượng bị truy nã Phạm Chí Cường, Hồ Bá Cao, Nguyễn Văn Cường, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Tinh, Mai Thị Điệp về hành vi bán số đề.

Điều tra viên làm việc với bị can Nguyễn Thị Tinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã liên tiếp truy bắt 3 đối tượng bị truy nã và 2 đối tượng bán lô đề.

Đối tượng Phạm Chí Cường (sinh năm 1997, ngụ tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội "đánh bạc," sau khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng thường xuyên di chuyển trái phép qua biên giới Việt Nam-Campuchia nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá.

Đối tượng Phạm Chí Cường tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Còn đối tượng Hồ Bá Cao (sinh năm 1975, ngụ tại số 13C/32 Ngô Văn Sở, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) bị Tòa án Nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 1 năm tù về tội "gá bạc."

Trong quá trình tại ngoại, đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An truy bắt thành công khi đối tượng Cao đang lẩn trốn tại xã Quỳnh Châu.

Đối tượng Hồ Bá Cao tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1997, trú tại Số 214/10 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, khi đang lẩn trốn tại phường Dương Đông.

Trước đó, Nguyễn Văn Cường nhiều lần cùng đồng bọn trộm cắp tài sản ở thành phố Rạch Giá.

Sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Rạch Giá tuyên phạt 2 năm tù về hành vi trộm cắp tài sản, trong thời gian chờ đi chấp hành án, đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Tinh (sinh năm 1956, ngụ khu phố 2, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề.

Bà Tinh khai nhận mỗi ngày thu lợi khoảng 30 triệu đồng từ việc bán số đề trực tiếp và mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng bắt quả tang bà Mai Thị Điệp (sinh năm 1964, ngụ khu phố 3, thị trấn Thứ Mười Một) có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Điệp về hành vi đánh bạc.

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh xa các hoạt động đánh bạc, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, Công an kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nêu cao tinh thần tố giác, không chứa chấp đối tượng phạm tội, khi phát hiện thông tin về đối tượng bị truy nã cần nhanh chóng thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ, bảo đảm sự an toàn, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên Đán 2025 tới./.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá và lô đề, tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng Tài liệu thu thập cho thấy số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày; tính đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây tổ chức đánh bạc lên đến 500 tỷ đồng.