Lô xoài keo đầu tiên của An Giang chính thức xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc

Sau hơn 10 năm đàm phán, lô hàng 18 tấn trái xoài keo An Phú đầu tiên của An Giang đã chính thức xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tiến tới chinh phục nhiều thị trường có yêu cầu cao khác.

Ông Trang Công Cường, Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) đưa thùng xoài lên xe xuất đi Hàn Quốc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 27/3, tại xã Khánh Bình, huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện An Phú tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài keo đầu tiên của huyện sang thị trường Hàn Quốc.

Lô xoài keo xuất khẩu đợt này là 18 tấn xuất sang thị trường Hàn Quốc, đã được Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình (huyện An Phú) ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Fruit.

Đây là nỗ lực của ngành nông nghiệp An Giang và chính quyền huyện An Phú với hơn 10 năm đàm phán gian nan để đưa trái xoài keo An Phú xuất sang thị trường Hàn Quốc và tiến tới đưa trái xoài keo chinh phục nhiều thị trường có yêu cầu cao khác.

An Phú là một huyện biên giới đầu nguồn sông Hậu của tỉnh An Giang được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, nguồn nước, tạo điều kiện thuận lợi cho An Phú phát triển cây ăn trái nhiệt đới.

Thời gian qua, chủ trương chuyển dịch đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái của huyện, đặc biệt là cây xoài keo đã phát huy hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng chung của huyện.

Xoài keo được huyện An Phú xác định là nhóm sản phẩm chủ lực của huyện với giá trị kinh tế cao, được định hướng chuyển đổi mạnh mẽ thời gian qua.

Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích cây ăn trái của huyện có khoảng 2.061ha. Trong đó diện tích trồng xoài khoảng 1.860ha, chiếm trên 90% diện tích và tăng dần theo từng năm, tổng sản lượng ước đạt trên 55.000 tấn/năm, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Khánh Bình, Khánh An, Phú Hữu, Nhơn Hội, Quốc Thái và thị trấn Long Bình…

Hiện nay diện tích xoài của An Phú sản xuất theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp đạt trên 600ha.

Huyện An Phú ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ xoài với Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Hiện, trên địa bàn huyện An Phú có 2 vùng sản xuất xoài Keo theo tiêu chuẩn GlobalGAP ở 2 xã Khánh An và Phú Hữu với diện tích 354ha.

Huyện đã được cấp được 61 mã số vùng trồng trên xoài keo xuất khẩu sang các thị trường New Zealand, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc. Đặc biệt sản phẩm xoài keo của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình đã được công nhận đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” 3 sao từ năm 2021.

Ông Trang Công Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết để trái xoài của huyện An Phú được xuất khẩu qua các thị trường khó tính như Hàn Quốc và chinh phục các thị trường lớn như Mỹ, Australia và nhiều thị trường có yêu cầu cao khác trên thế giới, chính quyền huyện An Phú cũng các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đã có nỗ lực phấn đấu rất lớn để đưa trái xoài “xuất ngoại” thành công.

“Quả xoài xuất khẩu phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe của đối tác như hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, côn trùng gây hại, truy xuất nguồn gốc, chiếu xạ… Sau 10 năm nỗ lực, đàm phán, huyện An Phú rất tự hào khi có lô xoài keo đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc ngay đầu năm 2024,” ông Cường thông tin tại lễ công bố.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, từ thành công đưa trái xoài keo xuất khẩu, huyện sẽ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phát triển liên kết chuỗi giá trị bền vững; đẩy nhanh tiến độ cấp mã số các vùng trồng xoài còn lại để tăng sản lượng xuất khẩu.

Đồng thời, phối hợp với các công ty xuất khẩu trái cây khảo sát thêm các vườn xoài khác để ký hợp đồng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Để thực hiện chuỗi liên kết xoài mang tính bền vững, huyện An Phú sẽ tăng cường mời gọi các doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ cây ăn trái trên địa bàn huyện; tăng cường vận động nhà vườn tham gia vào kinh tế tập thể, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; tăng cường công tác quảng bá và kết nối với thị trường; liên kết doanh nghiệp trên lĩnh vực sản xuất xoài theo hướng hữu cơ sinh học gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Lãnh đạo huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng doanh nghiệp công bố lô xoài keo An Giang xuất đi Hàn Quốc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Huyện An Phú cũng tập trung củng cố các hợp tác xã xoài, đặc biệt là hợp tác xã được công nhận VietGAP, GlobalGAP đi vào hoạt động đạt hiệu quả. Đồng thời huyện cũng đẩy mạnh vận động, hướng dẫn cho người dân đổi mới quy trình sản xuất theo hướng an toàn, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sử dụng phân bón sinh học, hữu cơ vi sinh... giám sát, kiểm tra chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên trái xoài.

Thời gian tới, huyện An Phú, An Giang cũng đẩy mạnh tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với các hợp tác xã, tổ hợp tác để tiêu thụ xoài loại 2, loại 3 làm giảm áp lực lên xuất khẩu trái tươi.

Bởi sản phẩm chế biến sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị trường và tiếp cận các thị trường xa, khó tính như Mỹ, châu Âu./.

