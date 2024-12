Lời kể “máu lạnh” của nghi phạm đốt quán cà phê khiến 11 người thiệt mạng

Nghi phạm cho biết đã có những lời đe dọa khi xích mích với nhân viên của quán càphê. Đối tượng này sau đó bắt taxi và mua xăng đến phóng hỏa. Sau khi hắt xăng và châm lửa, nghi phạm vẫn bình tĩnh về thay quần áo và đến cơ quan để đầu thú.

Liên quan đến sự việc này, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người,” khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973, hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán càphê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vào đêm ngày 18/12./.