Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 27.500 tỷ đồng, tăng 20,3%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với kết quả khả quan, nhiều chỉ số dẫn đầu hệ thống, đạt mức kỷ lục.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 27.500 tỷ đồng, tăng 20,3%; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 47.000 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2023. Techcombank tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tiếp tục tăng lên 15,3% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), đạt 2,4%.

Tại 31/12/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 978.800 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 20,85% lên mức 640.700 tỷ đồng trong hạn mức được Ngân hang Nhà nước phê duyệt. Tính chung, tín dụng trên cơ sở hợp nhất tăng 21,7%, trong đó cho vay cá nhân tăng 28,4%, cao hơn đáng kể mức tăng 17,3% của tín dụng doanh nghiệp.

Techcombank là ngân hàng tư nhân đầu tiên công bố Khung Trái phiếu Xanh Với việc huy động vốn cho các dự án xanh, Techcombank đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy mục tiêu môi trường của Việt Nam, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường tài chính xanh.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng cũng cải thiện về mức 1,17%, từ 1,35% cuối quý 3, tính cả trái phiếu và cho vay, tỷ lệ tín dụng xấu (B3-B5) chỉ còn 1,09%. Tỷ lệ NPL trước CIC ở mức thấp 1,0%.

Chi phí dự phòng ghi nhận 4.082 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1% so với cùng kỳ, dù tín dụng tăng 21,7% trong năm 2024, nhờ nỗ lực trong quản trị rủi ro, thu hồi nợ xấu cũng như môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện. Nhìn chung, chi phí tín dụng của ngân hàng trong cả năm 2024 chỉ ở mức 0,8%, đi ngang so với năm trước và theo sát dự báo của ban lãnh đạo. Thêm vào đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank đã tăng lên mức 113,8%.

Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần (NII) trong cả năm 2024 đạt hơn 35.500 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 28,2% so với cùng kỳ năm với NIM trượt 12 tháng ở mức 4,2% tăng 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, với tăng trưởng CASA mạnh mẽ, Techcombank giữ vững chi phí vốn quý 4 ở mức 3,4%, giảm 76 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Techcombank tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) trong cả năm 2024 đạt 32,7%, thấp hơn mức 33,1% của năm 2023.

Kết thúc năm 2024, vị thế vốn của Techcombank vẫn được duy trì mạnh mẽ, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là 77,1% tại 31/12/2024, cải thiện so với quý trước và duy trì dưới mức trần 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 26,5%, so với mức 24,2% của cuối quý 3.

Đáng chú ý, Techcombank tiếp tục dẫn dắt hệ thống về chỉ số tỷ lệ CASA với tiền gửi của khách hàng đạt 565.100 tỷ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm. Nhờ kết quả vượt trội từ tính năng sinh lời tự động, số dư CASA của ngân hàng tiếp tục xác lập kỷ lục mới, ghi nhận gần 231.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ CASA của Techcombank lên ngưỡng 40,9%./.