Lợi nhuận vượt kỳ vọng của các công ty Mỹ đẩy cổ phiếu tăng giá mạnh

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh mùa báo cáo thu nhập đã đi được khoảng 2/3 chặng đường, các doanh nghiệp Mỹ phần lớn đều vượt qua kỳ vọng của thị trường, còn phố Wall đang tăng cường dự báo lợi nhuận trong tuần.

Viễn cảnh tươi sáng của các công ty lớn nhất của Mỹ đang giúp duy trì sức mạnh của thị trường chứng khoán vào đầu năm nay và đó cũng là một kịch bản tốt hơn nhiều so với các nhà phân tích đã hình dung ngay từ đầu tháng trước.

Vào thời điểm đó, vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh việc các công ty và người tiêu dùng đối phó với lãi suất cao như thế nào.

Kết quả là khoảng 80% các công ty thuộc Chỉ số S&P 500, sau đợt báo cáo kết quả kinh doanh trong mùa thu nhập này, đã gây bất ngờ cho thị trường, vượt xa mức trung bình 10 năm là 74%, theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence. Năng lượng, công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng thiết yếu là những lĩnh vực dẫn đầu.

Phố Wall hiện chứng kiến thu nhập quý 4/2023 tăng trung bình 6,5% so với cùng kỳ năm trước đó đối với các thành viên S&P 500, mức tốt nhất kể từ giữa năm 2022,và tăng so với mức dự báo 1,2% vào đầu tháng 1/2024 mà Bloomberg Intelligence đưa ra.

Nhà quản lý danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors LLC, ông David Wagner, cho biết mọi người liên tục bị bất ngờ về mức thu nhập, xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như kết quả thu nhận được nhờ AI. Cho đến nay “đó là một quý có thu nhập cao.”

Những “gã khổng lồ” công nghệ như Amazon.com Inc. và Meta Platforms Inc. đã mang đến một số bất ngờ. Song các công ty trong các lĩnh vực khác cũng như vậy, chẳng hạn Colgate-Palmolive Co., Clorox Co. và Tyson Foods Inc., cũng vượt mong đợi.

Ngoài ra, với niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thể kiềm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế, triển vọng có thể còn tươi sáng hơn.

Tuy vậy, trong khi các công ty lớn của Mỹ có thể hoạt động tốt hơn dự báo, thì các công ty nhỏ hơn lại không hoạt động tốt như vậy. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại về tình hình hoạt động của một số lĩnh vực của nền kinh tế khi các nhà giao dịch đặt cược vào thời điểm Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu Bloomberg Intelligence, tỷ lệ về thu nhập âm giữa các thành viên của Chỉ số Russell 2000, chỉ số chuẩn của các công ty vốn hóa nhỏ, là gần 38%, cao nhất kể từ năm 2019. Khoảng 30% thành viên của chỉ số này đã báo cáo kết quả kinh doanh. Nhu cầu của nhà đầu tư đối với lĩnh vực này gần đây đã suy yếu, sau khi chỉ số này bám sát S&P 500 trong tháng 1/2024 với mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 3/2023, một sự đảo ngược diễn biến của thị trường vào cuối năm.

Ông Drew Pettit, Giám đốc Chiến lược và Phân tích ETF tại Citigroup Inc, cho biết vẫn còn 1/4 chặng đường nữa mới đạt được mức tăng trưởng thu nhập tích cực trong phần chu kỳ của công ty vốn hóa lớn, vốn hóa vừa và nhỏ. Đây vẫn là “sân chơi” của các công ty có vốn hóa siêu lớn./.

