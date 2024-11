Long An: Thúc đẩy giao thương, thiết lập quan hệ đối tác xuất khẩu hàng hóa

Các sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Long An ngày càng được cải tiến về mẫu mã hàng hóa, chất lượng, thương hiệu sản phẩm được nâng cao đáp ứng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngày 14/11, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Long An năm 2024.

Theo bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Long An khám phá tiềm năng và dư địa của các nước trên thế giới, đồng thời nắm bắt thông tin về các tiêu chuẩn, quy định thị trường, từ đó tìm ra giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Đây cũng là cơ hội để các tập đoàn, nhà phân phối trong và ngoài nước, các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận, đánh giá năng lực sản xuất và cung ứng của các doanh nghiệp tỉnh Long An cũng như tiềm năng và lợi thế của tỉnh; trong đó có sự phát triển của hệ thống logistics tại địa phương bao gồm các dịch vụ vận tải, kho bãi và các giải pháp hỗ trợ khác.

Thông qua các phiên trao đổi, thảo luận và kết nối, hội nghị lần này không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu, môi trường đầu tư tỉnh Long An, mà còn là tiền đề để thúc đẩy giao thương, kết nối và thiết lập các mối quan hệ đối tác lâu dài; củng cố và mở rộng chuỗi cung ứng hiện tại, xây dựng các chuỗi cung ứng mới theo hướng bền vững hơn, góp phần đưa các sản phẩm chủ lực của Long An nói riêng và Việt Nam nói chung vươn xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tham tán thương mại, đại diện thương vụ Việt Nam tại các nước trình bày tổng quan về bức tranh xuất khẩu năm 2024 và cơ hội, thách thức đối với xuất khẩu thời gian tới; giới thiệu về tiềm năng và lưu ý, khuyến nghị đối với các thị trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore… Nhất là đối với các mặt hàng nông sản, chế biến thực phẩm.

Đồng thời, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Long An cũng phát biểu, giới thiệu về năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường; năng lực logistics phục vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ tại cảng Quốc tế Long An phục vụ xuất nhập khẩu…

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An, cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng được cải tiến về mẫu mã hàng hóa, chất lượng, thương hiệu sản phẩm được nâng cao đáp ứng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu trên thế giới, nhất là các thị trường khó tính, có tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu…

Nhiều mặt hàng sản xuất tại địa phương được xuất khẩu khá tốt như nông sản đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD mỗi năm; công nghiệp cơ khí, sắt thép, điện tử đạt kim ngạch 1 tỷ USD; sản xuất giày dép xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD; dệt may đạt 1,5 tỷ USD.

(Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ông Trần Trung Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Long An, cho biết Long An là địa phương có năng lực cung ứng các mặt hàng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu như mặt hàng nông sản, công nghiệp chế biến, sản phẩm công nghiệp… Đặc biệt, năng lực logictics tại địa phương đang ngày càng phát triển với sự tham gia của nhiều các doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống kho, bãi, cảng biển đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa việc vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa.

Các doanh nghiệp trên địa bàn mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin, thực hiện các thủ tục xuất khẩu hàng hóa; có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp nước ngoài, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, thông qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị xoay quanh các nội dung hữu ích về bức tranh xuất khẩu 2024; cơ hội, thách thức đối với xuất khẩu thời gian tới; nắm bắt được nhu cầu sản phẩm, dịch vụ, thông tin thị trường… đã góp phần giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuỗi cung ứng hàng hóa, xuất khẩu.

Với tinh thần “đồng hành-phát triển-hội nhập,” quan điểm của Long An là “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh,” lãnh đạo tỉnh Long An sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa về môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước xúc tiến giao thương, mở rộng hợp tác, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Dịp này, Sở Công Thương Long An, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An và một số doanh nghiệp trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế về phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh; xuất nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm; phát triển Trung tâm Dữ liệu tại Khu công nghiệp xanh Long An.

Bên lề hội nghị, các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để tìm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Long An./.

