Lực bán áp đảo trên thị trường kim loại, bạch kim là mặt hàng duy nhất tăng giá

(Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, lực bán gia tăng khiến sắc đỏ gần như phủ kín bảng giá kim loại.

Đối với kim loại quý, giá bạc giảm 0,44% về 30,92 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim tăng 0,18% lên mức 943,5 USD/ounce. Đây cũng là mặt hàng tăng giá duy nhất của nhóm kim loại trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá kim loại quý diễn biến phân hóa trong bối cảnh thông tin cơ bản trái chiều. Một mặt, giá các mặt hàng được hưởng lợi trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, nhất là tại khu vực Trung Đông. Mặt khác, lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc hạ lãi suất trong năm sau tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên giá kim loại quý, mặt hàng vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Theo số liệu do Cục Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua, trong tháng 11, doanh số bán lẻ của nước này tăng 0,7% so với tháng trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo và là mức cao nhất 4 tháng gần đây.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 3,8% trong tháng 11, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm nay. Dữ liệu doanh số bán lẻ tích cực này theo sau loạt dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định, trong khi lạm phát lại có dấu hiệu tăng trở lại. Điều này càng làm gia tăng lo ngại tiến trình hạ lãi suất của Fed sẽ chậm lại trong năm tới.

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này là 95% nhưng khả năng cắt giảm vào tháng 1/2025 chỉ đạt khoảng hơn 10%.

Đối với kim loại cơ bản, giá quặng sắt giảm 0,5% xuống mức 104,54 USD/tấn do lực cản từ yếu tố tiêu thụ kém, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Dữ liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê nước này cho thấy các nhà máy sản xuất thép đã giảm sản lượng trong tháng 11 do biên lợi nhuận hẹp hơn và nhu cầu tiêu thụ thép hạ nguồn suy yếu theo mùa. Điều này càng khiến cho triển vọng tiêu thụ quặng sắt, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép, trở nên kém lạc quan hơn.

Cụ thể, sản lượng thép thô của nước này đạt 78,4 triệu tấn trong tháng 11, tương đương giảm 4,3% so với tháng trước. Ngoài ra, các chuyên gia trong ngành cho biết lượng tiêu thụ thép tại nước này đã bắt đầu giảm kể từ giữa tháng 11, đặc biệt là ở khu vực phía bắc, nơi thời tiết lạnh làm gián đoạn hoạt động xây dựng.

Sang tháng 12, các nhà phân tích dự báo sản lượng thép tại đây sẽ tiếp tục giảm hơn nữa do các nhà máy bước vào giai đoạn bảo trì hằng năm./.

