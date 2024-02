MBS: 38.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý 1

Tính đến ngày 28/2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công đạt hơn 1.000 tỷ đồng và giảm 87% so với tháng Một. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 29/2, Báo cáo Thị trường Trái phiếu từ Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý 1 ước khoảng 38.000 tỷ đồng và cả năm 2024 là khoảng 200.000 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2023).

Trong số đó, nhóm ngành bất động sản và ngân hàng chiếm lần lượt 58% và 8%. Đặc biệt, báo cáo chỉ ra áp lực đáo hạn sẽ rơi vào quý 2 khoảng 74.000 tỷ đồng và quý 3 là 52.000 tỷ đồng.

Thêm vào đó, tổng giá trị trái phiếu chậm các nghĩa vụ thanh toán xấp xỉ 194.000 tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

Về huy động, báo cáo cho biết giá trị phát hành trong tháng Hai có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, do đây là thời điểm nghỉ Tết nguyên đán. Tính đến ngày 28/2, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công đạt hơn 1.000 tỷ đồng và giảm 87% so với tháng Một. Cụ thể, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An huy động thành công lô trái phiếu chuyển đổi với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6%/năm và Công ty Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội với giá trị phát hành 550 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10,1%/năm.

Lũy kế hai tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 9.400 tỷ đồng và gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu bình quân trong hai tháng là 11,1%.

Từ đầu năm đến nay, nhóm ngành xây dựng-vật liệu xây dựng ghi nhận giá trị phát hành cao nhất thị trường với khoảng 5.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% so với tổng giá trị. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu trong ngành này là 10,6%/năm và kỳ hạn bình quân 8,8 năm./.