Mitsubishi Electric phát triển máy in 3D sản xuất các bộ phận tên lửa

Ảnh minh họa. (Nguồn: Mitsubishi Electric)

Công ty Mitsubishi Electric của Nhật Bản cho biết đã phát triển loại máy in 3D đặc biệt có thể xử lý các hợp kim magie dễ cháy, với mục tiêu sản xuất các bộ phận cho các phương tiện cần giảm trọng lượng như xe điện và tên lửa.

Các loại máy in 3D trong ngành trước đây sử dụng hệ thống nấu chảy bột kim loại với nhiệt độ cao có nguy cơ gây cháy nổ. Nhưng loại máy in mới của Mitsubishi áp dụng phương pháp sử dụng nhiệt của tia laser để làm nóng chảy dây hợp kim magie, giúp tăng độ an toàn.

Loại máy in này dự kiến sẽ được sử dụng trong sản xuất các bộ phận cho xe điện (EV), tên lửa.

Mitsubishi phát triển sản phẩm với sự hợp tác của Đại học Kumamoto, công ty vật liệu Toho Metals và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Trong đó, Mitsubishi Electric chịu trách nhiệm về chế tạo máy in, Đại học Kumamoto chịu trách nhiệm về thành phần của hợp kim magie, Toho Metals chịu trách nhiệm phát triển quy trình sản xuất dây hợp kim và JAXA chịu trách nhiệm đánh giá hiệu suất của các bộ phận tên lửa được tạo hình.

Trọng lượng của xe điện và tên lửa có liên quan trực tiếp đến phạm vi hoạt động. Hợp kim magiê nhẹ và bền hơn sắt hoặc nhôm, nên khi sử dụng các bộ phận từ hợp kim magie sẽ giúp phương tiện giảm trọng lượng và có thể tăng phạm vi hoạt động.

Mitsubishi Electric đặt mục tiêu thương mại hóa sản phẩm máy in 3D mới vào năm 2029 với kỳ vọng đón đầu nhu cầu từ các nhà sản xuất đang tìm kiếm các bộ phận nhẹ hơn cho thiết bị của mình./.

