Một người bị gỗ đè tử vong trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 2/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc về việc một người chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 28, Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 1/9, bà V.T.H. (hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đến Công an xã trình báo về việc chồng mình đi đưa cây nhưng sau 1 đêm vẫn chưa trở về.

Cụ thể, khoảng 19 giờ, ngày 31/8, ông N.M.C. (chồng bà H, hộ khẩu thường trú thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đi từ nhà ở ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, để đi cưa cây.

Đến khoảng 8 giờ 13 phút ngày 1/9 vẫn chưa thấy ông C. về nên bà H gọi điện thoại nhưng không được. Bà H cũng gọi điện cho nhiều người thân để tìm nhưng không ai biết ông C. ở đâu. Do đó, bà H đã đến Công an trình báo.

Sau đó, bà H nhờ ông V.V.T (anh ruột bà H, thường trú ấp Bình Tiến, xã Bình Châu) đi tìm thì phát hiện ông C. bị cây đè tử vong ở khu vực rừng bảo tồn trong lâm phần Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu.

Ông T là người trước đây từng đi cưa cây cùng với ông C.

Khoảng 20 giờ, ngày 1/9, Trạm Kiểm lâm địa bàn Bình Châu-Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc đã xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc, Khu Bảo tồn và lực lượng ở địa phương phối hợp xác minh.

Qua kiểm tra sơ bộ, khu vực ông N.M.C. bị nạn thuộc khoảnh 8, tiểu khu 28 Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, tại hiện trường có một cây tràm bị cắt thành 2 khúc dài 1,26m và 19m.

Sáng 2/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam.

Nhờ công tác bảo tồn tốt cùng với hệ sinh thái đa dạng với nhiều dạng địa hình gồm cả đồi, núi, suối, hồ, biển và rừng nên nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn.

Với diện tích tự nhiên hơn 10.537ha, Khu Bảo tồn trải dài trên địa phận 5 xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc và Phước Bửu với ưu thế rừng cây họ dầu là nơi cư trú cho các loài sinh vật, đặc biệt là loài quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Khu bảo tồn còn có chức năng phòng hộ môi trường vùng ven biển, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, giáo dục bảo tồn, vui chơi giải trí và tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái.

Khu bảo tồn đa dạng về thành phần thực vật, gồm 750 loài thuộc 123 họ, trong đó có 732 loài đã được định danh, với nhiều loài quý hiếm./.

