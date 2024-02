Mua vàng ngày vía Thần Tài: Cần tính toán trước những rủi ro về giá

Các chuyên gia khuyến cáo ngày vía Thần Tài người dân chỉ nên mua ít lấy may bởi giá vàng thường tăng trong dịp này và giảm mạnh sau khi lễ hội kết thúc.

Các sản phẩm vàng và trang sức đặc sắc Thần Tài của bảo tín Minh Châu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài để cầu tài lộc trở thành một truyền thống của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là những người kinh doanh. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là liệu nên chọn mua vàng nhẫn hay vàng miếng SJC trong bối cảnh giá vàng đang ở mức cao chót vót, nhằm đảm bảo vừa được may mắn lại giảm thiểu rủi ro khi giá biến động.

Vàng nghệ thuật “chiếm sóng” trong ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân, nên cứ dịp Thần Tài đầu năm rước lộc ai cũng mong muốn mua vàng về nhà lấy may.

Không chỉ những người làm kinh doanh, buôn bán mới mua vàng ngày Thần Tài, mà rất nhiều khách hàng ở các ngành nghề khác cũng có nhu cầu mua vàng lấy may dịp này với mong muốn mọi sự như ý và phát tài cho cả năm.

So với các sản phẩm khác như công nghệ, thời trang,.. thì vàng, trang sức là vật giữ gìn tài sản an toàn, dễ dàng thanh khoản, không lo trượt giá, thậm chí đầu tư sinh lời hiệu quả.

Chính vì thế cứ đến ngày vía Thần Tài, thần Lộc mồng Chín, mồng Mười tháng Giêng, người dân lại tấp nập xếp hàng mua vàng và trang sức ở thương hiệu uy tín và nổi tiếng để tích thêm lộc, cầu may cho cả năm được sung túc, hạnh phúc, đủ đầy và thịnh vượng.

Bởi thế, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm vàng nghệ thuật có thiết kế tinh xảo, độc đáo và ý nghĩa ngày càng tăng cao.

Chị Việt Hà – Hoàng Mai, Hà Nội cho hay: "Năm nào đến ngày này, tôi cũng mua một vài chỉ vàng về để lấy may. Những năm đầu, tôi thường chỉ mua các loại nhẫn trơn, dần đến những năm gần đây, khi thị trường có nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng hơn, tôi chuyển sang mua các sản phẩm vàng nghệ thuật, mang ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ cao."

Ghi nhận của Bảo Tín Minh Châu cho thấy lượng khách mua vào chiếm 55%, còn lại là khách bán ra. Đại diện công ty này cho hay việc mua vàng cầu may vào ngày Thần Tài được quan niệm sẽ đem lại may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió, nên nhiều người dân, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng tích trữ.

Vì thế, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chuẩn bị, chế tác nhiều mặt hàng vàng như trang sức, vàng miếng, nhẫn tròn trơn, kim tiền… với mẫu mã đa dạng, phù hợp xu hướng và nhiều mức giá khá nhau cho người dân lựa chọn để mua lấy may hoặc làm quà tặng.

Điển hình như Công ty Bảo tín Minh Châu đưa ra các sản phẩm như tượng vàng Thần Tài - Thịnh vượng, cát tường; tượng vàng Phúc Lộc Thọ; tượng Phật Bà Quan Âm; tượng Phật Di Lặc; tượng Rồng Thần Tài chiêu tài hút lộc; tượng linh giáp (12 con giáp); tượng cây kim tiền; đĩnh vàng tài lộc... được chế tác từ chất liệu vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 chất lượng quốc tế, dễ dàng thanh khoản.

Bên cạnh đó, Công ty này cũng đưa ra bộ sưu tập trang sức vàng bằng chất liệu vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 có các họa tiết trang sức theo xu hướng được nhiều người yêu thích như họa tiết rồng, nhẫn kim tiền, nhẫn kiểu cho nữ, nhẫn phúc lộc thọ cho nam giới, dây tết charm gắn các loại hoa sen, tỳ hưu, chuỗi ngọc gắn charm, vòng, lắc tay gắn charm, bi phay... mang chủ đề chiêu tài, hút lộc, may mắn.

Một số sản phẩm vàng độc đáo của DOJI. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phía DOJI, tập đoàn này tung ra thị trường nhiều sản phẩm vàng ép vỉ 9999 Kim Thần Tài như đồng vàng Thần Tài Đại Phất, đồng vàng Thần Tài Thịnh Vượng và Âu Vàng Phúc Long, đồng vàng Kim Long Phát Lộc thiết kế hình rồng… Các sản phẩm vàng ép vỉ cũng được DOJI chế tác theo trọng lượng đa dạng 1-5 chỉ để đáp ứng linh hoạt khả năng tài chính của khách hàng.

Tính toán trước những rủi ro về giá

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết ngày vía Thần Tài hàng năm, lượng người mua vàng thường tăng đột biến nhưng lượng vàng bán ra lại tăng không quá mạnh vì đa phần người dân mua lượng vàng nhỏ với quan niệm lấy may đầu Xuân. Theo đó, người dân thường chọn mua loại vàng có mệnh giá nhỏ từ 1-2 chỉ, thậm chí là 0,5 chỉ.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho biết: “Nếu người dân mua vàng với quan niệm cầu may thì tùy điều kiện mỗi gia đình có thể mua ít hay nhiều. Mua loại vàng nào cũng được miễn sao chất lượng cần được đảm bảo.”

Đề cập về biến động của giá vàng, đặc biệt sự chênh lệch lớn giữa vàng SJC trong nước và vàng quốc tế, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh tư vấn: “Người dân nên chọn vàng nhẫn do bám khá sát với giá vàng thế giới, thấp hơn giá vàng thương hiệu SJC rất nhiều. Việc chọn mua vàng nhẫn vừa để cầu may mắn, lại giảm thiểu rủi ro khi giá biến động mạnh. Do người mua vàng vía Thần Tài thường sẽ giữ vàng đến cuối năm, ít đem bán ngay.”

Cũng về vấn đề này, ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhận định năm nay sức mua vàng sẽ không có thay đổi đột biến, hơn nữa, do kinh tế còn khó khăn nên người dân sẽ chủ yếu mua ít vàng lấy may.

Nhìn vào thực tế, giá vàng tại Việt Nam đang có nhiều rủi ro cho việc đầu tư, đầu cơ lấy lãi. Bởi giá vàng trong nước không chỉ chênh lệch lớn giữa giá mua vào và bán ra, mà còn chênh lệch cao với giá vàng thế giới. Hiện giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế khoảng gần 2.013 USD/ounce, tương đương gần 60 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD và VND, chưa bao gồm thuế, phí. Mức này thấp hơn giá vàng SJC tới 18,4 triệu đồng mỗi lượng và thấp hơn vàng nhẫn trơn 24k khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng bởi giá vàng thường tăng trong dịp Thần Tài, nếu mua thì mua trước ngày này rồi nắm giữ trung hạn hoặc cũng có thể mua trước rồi đợi bán khi giá vàng tăng cao để tiền vào./.