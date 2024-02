Mỹ: Hoạt động mua bán và sáp nhập "nở rộ" thúc đẩy thị trường nợ doanh nghiệp

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Bloomberg, nhu cầu đối với trái phiếu doanh nghiệp ngày càng tăng cao đang thúc đẩy các nhà đầu tư mở rộng tài trợ cho các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) - một động thái đi ngược lại với những gì đã diễn ra trong năm 2023.

Chỉ trong vòng hai tuần gần đây, tại Mỹ, khoảng 50 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp đã được bán ra, để hỗ trợ cho các hoạt động M&A.

Một số giao dịch lớn, gắn liền với các đợt phát hành trái phiếu từ các tên tuổi như AbbVie Inc., Bristol Myers Squibb Co. và Cisco Systems Inc., đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động tài chính M&A sau một năm giao dịch chậm nhất trong một thập kỷ.

Xu hướng phát triển thị trường nợ doanh nghiệp đã trở nên nhộn nhịp hơn, khi các nhà đầu tư “săn lùng” các khoản nợ mới có lợi nhuận hấp dẫn (lợi suất trái phiếu và lãi suất vay thế chấp), trong bối cảnh phần lớn các thị trường đều tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một số ngân hàng trung ương lớn khác sẽ sớm hạ lãi suất.

Điều này tạo điều kiện lý tưởng khuyến khích các giám đốc tài chính huy động nguồn vốn mới. Chuyên gia Arvind Narayanan, đồng Giám đốc Bộ phận Tín dụng Đầu tư Chất lượng tại Vanguard Group, nói xu hướng M&A sẽ tiếp tục “nở rộ” trong thời gian tới.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, ít nhất các thương vụ M&A trị giá 276 tỷ USD đang chờ được xử lý sẽ nhận được các khoản đầu tư trên thị trường nợ tín dụng đầu tư chất lượng cao của Mỹ trong năm nay.

Hoạt động mua lại doanh nghiệp lan rộng trên các thị trường khác nhau trên toàn cầu, từ thị trường nợ châu Âu cho đến các khoản vay có đòn bẩy của Mỹ.

Theo các nguồn tin trên thị trường vốn của Mỹ, dự kiến sẽ có thêm các khoản nợ blue-chip (trái phiếu do các công ty có vốn hóa lớn phát hành) trị giá 35 tỷ USD được tung ra trong tuần (từ 26/2 đến 2/3) và ít nhất một thỏa thuận M&A lớn sẽ sớm được công bố.

Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy tại châu Âu, giá trị các thương vụ M&A thành công từ đầu năm đến nay đạt khoảng 72,5 tỷ USD, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Mỹ, các tập đoàn lớn cũng đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động tiền cho những thương vụ mua lại khổng lồ.

Điển hình, Tập đoàn Khoa học Boston đã bán 2 tỷ euro (2,17 tỷ USD) trái phiếu để tài trợ cho việc mua lại Axonics Inc.

Các nhà phân tích của CreditSights đưa ra dự báo BAE Systems sẽ sớm phát hành trái phiếu để có thể tái cấp vốn cho khoản vay bắc cầu, trị giá 4 tỷ USD, sử dụng để mua lại Ball Aerospace.

Ngay cả trên các thị trường nợ rủi ro cao cũng đang chứng kiến luồng tài chính mới mạnh mẽ đổ vào hoạt động M&A, sau nhiều tháng hoạt động mờ nhạt.

Khoản nợ gần 8 tỷ USD dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào tháng 3/2024, sau khi Clayton Dubilier & Rice và Stone Point Capital thực hiện mua lại mảng kinh doanh môi giới bảo hiểm của Truist Financial Corp.

Trong khi đó, các ngân hàng cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến giao dịch vốn cổ phần tư nhân, đặc biệt là các giao dịch mua lại rủi ro thấp, đòi hỏi mức nợ tương đối thấp.

Ngân hàng JPMorgan Chase & Co. mới đây đã đánh bại các tổ chức cho vay tín dụng tư nhân để cung cấp khoản vay khoảng 2,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ đề xuất của Cohesity Inc mua lại một bộ phận của Veritas Technologies.

Kết thúc năm 2023, tổng giá trị các thương vụ M&A toàn cầu đã giảm xuống dưới mức 3.000 tỷ USD lần đầu tiên trong một thập kỷ trở lại đây, do sự kết hợp giữa lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Sự sụt giảm của thị trường M&A trong năm vừa qua đã gây thiệt hại doanh thu về phí tư vấn của các ngân hàng đầu tư, với mức giảm được ghi nhận là 8% so với năm 2022, còn 105 tỷ USD. Trong đó, phí từ các thương vụ M&A giảm mạnh nhất, với mức giảm 26%, còn 29 tỷ USD - thấp nhất kể từ năm 2016./.

Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp của châu Á sụt giảm Lãi suất tăng cao, lạm phát toàn cầu, chuỗi cung ứng gián đoạn, bất ổn địa chính trị, giá dầu tăng và một số lĩnh vực thiếu nguồn nhân lực... là những nguyên nhân khiến hoạt động M&A châu Á sụt giảm.