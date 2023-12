Mỹ: Nhiều thành phố siết chặt an ninh tại các địa điểm đón Năm mới 2024

Nhiều thành phố lớn của Mỹ đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh sau khi FBI và một số cơ quan liên bang đưa ra cảnh báo về những mối đe dọa tiềm ẩn trong dịp nghỉ lễ.

Người dân đón Giao thừa tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), ngày 1/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một số thành phố lớn của Mỹ đã triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh nhằm đảm bảo người dân chào đón Năm mới 2024 trong an toàn.

Động thái này diễn ra sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và một số cơ quan liên bang khác đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn trong dịp nghỉ lễ.

Trong một tuyên bố, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho hay chính quyền bang thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước thềm và lễ đón Năm mới tại khu vực Quảng trường Thời đại.

Lực lượng cảnh sát bang New York sẽ tăng cường nhân lực, trong khi lực lượng Vệ binh quốc gia của bang này cùng các cơ quan khác sẽ đẩy mạnh tuần tra xung quanh khu vực diễn ra lễ thả quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại.

Trong khi đó, Thị trưởng New York Eric Adams nêu rõ thành phố chưa ghi nhận bất kỳ mối đe dọa nào song vẫn có biện pháp ứng phó.

Ông khẳng định người dân New York có thể yên tâm đón chào Năm Mới bởi lực lượng chức năng tăng cường an ninh cả trên mặt đất và trên không.

Cảnh sát thành phố Boston, bang Massachusetts, sẽ huy động lực lượng tại các khu vực trọng yếu diễn ra lễ đón Năm mới, bao gồm cả sự kiện First Night Boston với sự tham gia của hơn 200.000 du khách.

Cảnh sát thành phố Las Vegas cũng có động thái tương tự để đảm bảo an ninh cho gần 400.000 người tham các buổi sự kiện đón Năm mới.

Séc hạn chế bắn pháo hoa dịp Năm mới sau vụ xả súng tại thủ đô Praha Bộ trưởng Vit Rakusan cũng kêu gọi chính quyền địa phương yêu cầu người dân hạn chế sử dụng pháo hoa vào ngày 31/12. Ông nhấn mạnh Séc đã trải qua hai vụ xả súng bạo lực gây sốc trước thềm Giáng sinh.

Trong khi đó, tại San Francisco, người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố Robert Rueca cho biết cơ quan này đã triển khai lượng lớn cảnh sát tại các tụ điểm diễn ra lễ đón Năm mới và khu vực nhà ga.

Đầu tháng này, FBI, Bộ An ninh nội địa và Trung tâm chống khủng bố quốc gia của Mỹ đã ra cảnh báo về các nguy cơ an ninh tiềm ẩn trong suốt kỳ nghỉ lễ do cuộc xung đột giữa Hamas và Israel cũng như tình trạng gia tăng các hành vi thù hận trên khắp nước Mỹ.

Theo cảnh báo, các đối tượng tội phạm có thể hành động đơn độc, tìm cách phá hoại hoặc tấn công nhằm vào các sự kiện lớn, các sự kiện nổi bật hoặc các tụ điểm tôn giáo.

Những sự kiện này có nguy cơ là mục tiêu tấn công của những đối tượng có tư tưởng chống người Do Thái, Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Arab./.