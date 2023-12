Mỹ: Quảng trường Thời đại sẵn sàng cho đại lễ chào đón Năm mới 2024

Quảng trường Thời đại sẵn sàng cho đại lễ chào đón Năm mới 2024. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đêm Giao thừa 31/12, Quảng trường Thời đại tại trung tâm thành phố New York sẽ trở thành tâm điểm đón Năm mới tại Mỹ.

Hàng trăm nghìn người tham dự trực tiếp, cùng hàng triệu khán giả truyền hình trên khắp nước Mỹ, sẽ chứng kiến Lễ đón Giao thừa truyền thống với sự kiện Quả cầu rơi (còn gọi là Countdown) đón mừng Năm mới.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1908, hình ảnh quả cầu pha lê được thả xuống từ nóc tòa nhà One Times Square trong 60 giây, bắt đầu từ lúc 11h59, đã trở thành sự kiện mang tính biểu tượng tại thành phố "không ngủ" New York, đánh dấu thời khắc kết thúc năm cũ, mở đầu năm mới.

Sự kiện còn là một ngày hội văn hóa, trình diễn nghệ thuật và ca nhạc. Năm nay, nhiều nghệ sỹ nổi tiếng sẽ tham gia trình diễn tại Lễ hội Countdown ở Quảng trường Thời đại như Flo Rida, Megan Thee Stallion, Jelly Roll, Sabrina Carpenter và đặc biệt là ca sỹ gạo cội Paul Anka - người nổi danh với bài hát Papa làm say đắm bao thế hệ.

Khách mời danh dự của lễ Countdown 2023 là Thị trưởng New York Eric Adams, người sẽ bấm nút thả quả cầu rơi.

Ban Tổ chức ước tính có khoảng 1 triệu người sẽ đổ về trung tâm Manhattan (New York) để tham dự sự kiện này. Để tạo điều kiện cho du khách, chính quyền thành phố đã phân làn giao thông, tạm thời cấm mọi phương tiện đi vào Quảng trường Thời đại.

Sở Cảnh sát New York cũng tăng cường an ninh tối đa cho sự kiện này. Người tham dự được yêu cầu phải đi qua các trạm kiểm soát an ninh để vào quảng trường, bị cấm mang ba lô và đồ uống có cồn.

Tất cả đã sẵn sàng cho một trong những sự kiện văn hóa được chờ đợi nhất trong năm của New York./.



