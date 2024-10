Năm 2024, Tây Ninh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự

Bộ Công an đã Quyết định đưa 18 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; hiện, trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Chiều 9/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp số 07/CTRPH-BCA-MTTW của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2024 tại tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh cho biết, đến nay, Chương trình phối hợp số 07/CTRPH-BCA-MTTW đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả đến các cấp, cơ sở trên địa bàn. Chương trình huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2024, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 1.651 tin báo, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội của nhân dân, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đã phối hợp giải quyết 1.444 tin, trong đó khởi tố vụ án để điều tra 1.061 tin.

Tỉnh cũng đã thành lập 535 tổ bảo vệ an ninh trật tự, với 3.277 thành viên.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng thành lập 14 tổ công tác đặc biệt (Tổ công tác 369), huy động hơn 2.120 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng này thực hiện 121 cuộc tuần tra vào ban đêm nhằm phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên toàn tỉnh, nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ rệt, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích vào ban đêm đã giảm hoặc không xảy ra.

Năm 2024, Bộ Công an đã Quyết định đưa 18 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; hiện, trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác.

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Thanh cũng chia sẻ về các kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trong việc triển khai các hoạt động của từng tổ chức thành viên; công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng, phát huy vai trò của các lực lượng cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự nội địa và biên giới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận; triển khai giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội gắn với chuyển đổi số…

Các thành viên Đoàn kiểm tra số 3 đánh giá Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch phối hợp và triển khai đầy đủ, hiệu quả 7/7 nội dung phối hợp. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cũng phân công trách nhiệm, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện chương trình phối hợp số 07/CTRPH-BCA-MTTW; thường xuyên rà soát, kịp thời trao đổi thông tin, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện. Qua đó, phát huy được vai trò cụ thể và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị thành viên ban Chỉ đạo các cấp.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp số 07/CTRPH-BCA-MTTW của tỉnh; đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc 7/7 nội dung của chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đối với đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn tiếp thu và sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia nhằm kịp thời tháo gỡ./.

Tây Ninh: Ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới dịp cuối năm Những ngày cuối năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhận định các loại tội phạm tiếp tục gia tăng hoạt động, nhất là buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy và xuất nhập cảnh trái phép.