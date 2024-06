Nam Phi: 5 đảng tham gia liên minh chính phủ đoàn kết dân tộc

Lãnh đạo đảng ANC, ông Cyril Ramaphosa, đã được Quốc hội bầu lại làm Tổng thống Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 17/6, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cho biết hiện đã có 5 đảng tham gia liên minh cầm quyền, sau khi đảng GOOD đăng ký tham gia hiệp ước chính phủ đoàn kết dân tộc.

Tuyên bố của ANC nêu rõ với 5 đảng thành viên, chính phủ đoàn kết dân tộc đại diện cho 273 ghế trong Quốc hội, tương đương 68% số ghế trong cơ quan lập pháp.

ANC khẳng định đàm phán với các đảng khác cũng đang diễn ra.

Sau cuộc bầu cử hôm 29/5, ANC đang phải xây dựng liên minh với các đảng khác, sau khi không giành được đa số trong nghị viện.

Tối 14/6, lãnh đạo đảng ANC, ông Cyril Ramaphosa đã được Quốc hội bầu lại làm Tổng thống Nam Phi, khi đảng của ông nhận được sự ủng hộ từ Liên minh Dân chủ (DA), đảng Tự do Inkatha (IFP) và đảng Liên minh Yêu nước cánh hữu.

Quốc hội Nam Phi có 400 ghế, trong đó ANC chiếm 159 ghế, DA là đảng lớn thứ hai với 87 ghế, IFP (17 ghế), PA (9 ghế) và GOOD (1 ghế).

ANC cho biết chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ đảm bảo tất cả các bên tham gia có đại diện trong chính phủ và sẽ đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận.

ANC nêu rõ trong số các ưu tiên, chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ tập trung vào tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, toàn diện và bền vững, thúc đẩy đầu tư vốn cố định, tạo việc làm, cải cách đất đai và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Cyril Ramaphosa sẽ thực hiện đặc quyền bổ nhiệm nội các, với sự tham khảo ý kiến của lãnh đạo các đảng tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc, tuân thủ các quy định hiện hành về việc ra quyết định và lập ngân sách của chính phủ.

Đảng Những người đấu tranh vì tự do kinh tế theo chủ nghĩa Marxist, có 39 ghế, cho biết sẽ không tham gia chính phủ bao gồm DA hoặc Mặt trận Tự do Plus. Đảng uMkhonto we Sizwe (MK), do cựu Tổng thống Jacob Zuma lãnh đạo, cũng không tham gia chính phủ đoàn kết.

Với 58 ghế trong Quốc hội, các đảng này sẽ tham gia một liên minh gồm các đảng đối lập nhỏ hơn trong Quốc hội được gọi là "Cộng đồng cấp tiến"./.