Tổng thống Nam Phi Ramaphosa tái đắc cử nhiệm kỳ 2, kêu gọi đoàn kết dân tộc

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố tại Midrand, ngày 2/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tối muộn ngày 14/6 theo giờ Nam Phi, Quốc hội nước này thông báo đã bầu Tổng thống Cyril Ramaphosa của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tiếp tục nắm giữ vị trí này, với 283 phiếu thuận trên tổng số 339 phiếu bầu.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng cánh tả Những Chiến binh vì Tự do Kinh tế (EFF) Julius Malema chỉ nhận được 44 phiếu bầu.

Với kết quả bỏ phiếu trên, đương kim Tổng thống Ramaphosa, 71 tuổi, sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ông Ramaphosa sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới tại Thủ đô Pretoria và sau đó sẽ công bố nội các mới của mình.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân sau khi tái đắc cử Tổng thống vào nửa đêm, ông Ramaphosa kêu gọi người dân Nam Phi cùng nhau hợp tác.

Ông cam kết sẽ lãnh đạo đất nước với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ toàn bộ người dân cũng như sẽ làm việc với tất cả những người dù họ đã không bỏ phiếu cho ông.

Theo Tổng thống Ramaphosa, một thời đại hy vọng mới đã mở ra, kỷ nguyên của sự hòa nhập đã bắt đầu và nó được thể hiện qua sự cạnh tranh công bằng trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Tổng thống Ramaphosa giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ của các đối tác trong Chính phủ liên minh đoàn kết dân tộc, bao gồm đảng Liên minh Dân chủ (DA), đảng Tự do Inkatha (IFP), đảng Tự do Quốc gia, Liên minh Yêu nước và Mặt trận Tự do Plus.

Theo ông, cử tri mong đợi các đảng mà họ bỏ phiếu ủng hộ sẽ tìm được tiếng nói chung, vượt qua những khác biệt để cùng nhau hành động và làm việc vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Việc không có đảng nào giành được đa số hoàn toàn trong cuộc bầu cử hôm 29/5 vừa qua cho thấy các đảng sẽ phải làm việc cùng nhau trong khuôn khổ Hiến pháp để đạt được các mục tiêu của một xã hội dân chủ dựa trên tinh thần không phân biệt chủng tộc, giới tính, yêu chuộng hòa bình và công lý, đảm bảo sự ổn định và giải quyết ba thách thức là nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng, qua đó mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người./.

