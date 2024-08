New Zealand phát hiện methamphetamine trong một loại kẹo

Trung tâm Y tế huyện Di Linh chẩn đoán sơ bộ lý do dẫn đến 28 nữ sinh nhập viện sau khi ăn kẹo C ngậm Tian không rõ nguồn gốc là do hội chứng rối loạn tâm lý, thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi.