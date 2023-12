Ngân hàng tăng phí SMS, khuyến khích khách hàng nhận tin nhắn qua ứng dụng

Lý giải về việc tăng phí sử dụng SMS Banking, nhiều ngân hàng cho biết đang phải chịu lỗ từ dịch vụ này do phải trả phí SMS cho nhà mạng với mức giá đắt gấp 3 lần so với thông thường.

Ngân hàng tăng phí SMS, khuyến khích khách hàng nhận tin nhắn qua app. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 14/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông tin từ 1/1/2024 sẽ thực hiện điều chỉnh phí thông báo biến động số dư qua SMS.

Cụ thể, nếu khách hàng sử dụng từ 20 tin nhắn SMS trở xuống trong tháng, mức phí vẫn giữ nguyên là 10.000 đồng/số điện thoại/tháng (chưa VAT). Nếu dùng trên 20 tin nhắn SMS trong tháng, mức phí sẽ bằng số tin nhắn SMS thực tế phát sinh nhân với đơn giá 700 đồng/SMS (chưa VAT).

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ không gửi tin nhắn SMS thông báo thay đổi số dư đối với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng mà chuyển qua thông báo trên ứng dụng (APP) VCB Digibank.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng lớn trên thị trường trên thị trường đã áp dụng chính sách phí thông báo biến động số dư qua SMS dựa trên số lượng tin nhắn SMS thực tế khách hàng nhận được hàng tháng.

Các ngân hàng cũng áp dụng chính sách chuyển đổi thông báo các giao dịch giá trị thấp qua ứng dụng ngân hàng thay vì tin nhắn SMS như trước.

Thông tin thêm về chính sách phí mới, đại diện Vietcombank cho biết khoảng 70% khách hàng sử dụng dịch vụ SMS chủ động không bị ảnh hưởng, do mức phí đối với nhóm khách hàng sử dụng từ 20 SMS/số điện thoại/tháng trở xuống giữ nguyên như trước đây (10.000 đồng/tháng/số điện thoại).

Đối với những khách hàng sử dụng nhiều tin nhắn SMS, nếu không có nhu cầu tiếp tục duy trì dịch vụ SMS chủ động, khách hàng có thể hủy dịch vụ bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp VCB CD HUY gửi đến đầu số 6167 và chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng (APP) VCB Digibank miễn phí.

Trước đó, từ tháng 9/2023 một số ngân hàng lớn như Vietinbank, BIDV, VPBank đã điều chỉnh phí dịch vụ thông báo số dư qua SMS theo bậc thang hoặc theo số lượng SMS sử dụng thực tế thay vì chính sách một mức phí chung cho toàn bộ các khách hàng như trước.

Đối với Sacombank, khách hàng có số lượng tin nhắn SMS phát sinh dưới 30 tin nhắn, mức phí áp dụng là 15.000 đồng/tháng/số điện thoại.

Nếu trên 30 tin nhắn, Sacombank sẽ thu theo số lượng tin nhắn với số tiền 500 đồng/tin nhắn và mức phí thu tối đa là 500.000 đồng/tháng/số điện thoại (chưa bao gồm VAT).

Tương tự, VietinBank cũng thông báo phí SMS Banking giữ nguyên ở mức 10.000 đồng với tài khoản nhận dưới 14 tin nhắn/tháng. Nếu số lượng SMS biến động số dư từ 15 tin trở lên, phí SMS Banking tính trên mỗi tin nhắn là 880 đồng/tin nhắn.

Còn tại VPBank mức phí cũng được tính theo số lượng tin nhắn nhận hàng tháng thay vì thu đồng loạt theo một mức cố định như trước (12.000 đồng/số tài khoản/thuê bao).

Theo đó, mức phí dành cho số lượng tin nhắn từ 0 -15 tin nhắn/tài khoản/1 số điện thoại là 10.000 đồng/tháng; từ 15-30 tin nhắn là 20.000 đồng/tháng; từ 31-50 tin nhắn là 30.000 đồng/tháng; từ 51-100 tin nhắn là 50.000 đồng tháng và từ 101 tin nhắn trở lên là 70.000 đồng/tháng. Biểu phí này chưa bao gồm VAT. Ngoài ra, các giao dịch có giá trị dưới 100.000 đồng (mức giao dịch tối thiểu) sẽ không nhận thông báo biến động số dư về điện thoại mà nhận trực tiếp qua app.

Lý giải về việc tăng phí sử dụng SMS Banking, nhiều ngân hàng cho biết đang phải chịu lỗ từ dịch vụ này do phải trả phí SMS cho nhà mạng với mức giá đắt gấp 3 lần so với thông thường. Cũng theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, với số lượng tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động lên tới cả trăm đơn vị, chi phí viễn thông do cả hệ thống ngân hàng trả cho các nhà mạng lên tới vài trăm tỷ đồng/tháng.

Động thái tăng SMS Banking của các ngân hàng cũng nhằm khuyến khích khách hàng chuyển qua nhận thông báo miễn phí trên ứng dụng (App Banking).

Vietcombank điều chỉnh phí dịch vụ tin nhắn SMS Banking. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên thực tế, đối với xác minh khách hàng đăng ký dịch vụ, ngân hàng phải gửi cho khách hàng ít nhất 2 tin nhắn là OTP xác thực thông tin số điện thoại của khách hàng và gửi thông tin đăng ký thành công. Đối với giao dịch thanh toán, ngân hàng phải gửi cho khách hàng ít nhất 2 tin nhắn là OTP xác thực giao dịch và thông tin báo biến động số dư.

Với mức chi phí SMS quá lớn, các ngân hàng đang đẩy mạnh khuyến khích khách hàng chuyển sang các hình thức khác thay thế như nhận thông báo số dư qua ứng dụng ngân hàng (app) và xác thực giao dịch thông qua Smart OTP. Đặc điểm chung của các hình thức này là có độ bảo mật cao và đều miễn phí.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nếu xác thực giao dịch bằng OTP gửi qua tin nhắn SMS truyền thống, hạn mức giao dịch tối đa chỉ là 100 triệu đồng/giao dịch, nhưng nếu xác thực bằng Smart OTP, khách hàng có thể giao dịch với hạn mức lên tới cả tỷ đồng/giao dịch./.