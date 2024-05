Ngày cuối nghỉ lễ 30/4-1/5: Bến xe “oằn mình” đón người dân đổ về Thủ đô

Người dân tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc từ các tỉnh thành trở về Thủ đô trong ngày cuối của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều ngày 1/5, ngày cuối cùng trong 5 ngày của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ các tỉnh, thành ùn ùn đổ về các bến xe, nhà ga tại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho buổi làm việc vào ngày mai.

Xe khách xé vé đồng hạng

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, ngay từ đầu giờ chiều ngày 1/5, xe khách từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình… “cõng” một lượng lớn hành khách nối đuôi nhau liên tục vào Bến xe Giáp Bát

Mệt nhoài sau hành trình từ thành phố Nam Định lên Hà Nội, em Trần Thị Hải (sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội) ngồi nghỉ trên hàng ghế đá ngay khu vực xe trả khách.

Hải kể, sau bữa cơm trưa cùng gia đình, em được người nhà chở ra bến để đón xe và cũng là tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi ưng ý trên hành trình ngược về Thủ đô. Tới bến, xe cũng đã gần kín hành khách.

“Đi chừng độ 5km, phụ xe liên tục bắt khách dọc đường. Do vậy, hàng ghế chỉ 4 người ngồi đã được nhà xe chuẩn bị một chiếc tấm nhựa đệm dài để nối hai ghế dọc lối đi nhằm ‘lèn’ thêm hành khách. Hàng ghế nào cũng được nhà xe ‘nhồi’ đến 6 hành khách,” Hải than thở.

Theo cô sinh viên này, giá vé mua tại bến là 80.000 đồng, nhưng nếu khách bắt dọc đường đều phải chi trả 100.000 đồng. Tuy nhiên, đa phần hành khách đều phải chấp nhận mức giá này bởi không có lựa chọn do xe nào cũng rất đông khách.

Tay kéo chiếc valy và xách thêm túi đồ thức ăn mang theo, anh Nguyễn Trọng Đại, (thành phố Ninh Bình) đang đứng chờ người thân ra đón.

Kể về hành trình trở về Hà Nội, anh Đại cho biết từ bến xe Ninh Bình xe xuất bến khá vắng vẻ, chỗ ngồi khá thoải mái. Tuy nhiên, dọc hành trình, phụ xe liên tục đón khách dọc đường từ Ninh Bình đến tỉnh Hà Nam. Vì thế, xe mỗi lúc một đông.

“Lượng người trên xe đã lấp đầy ghế ngồi, phụ xe vội xếp ghế nhựa dọc lối đi để ‘nhồi’ thêm khách. Đi đến thành phố Phủ Lý, tài xế cứ tấp vào lề đường thì lại có khách lên. Cũng may, hôm nay thời tiết mát mẻ nên không khí bên trong xe đỡ ngột ngạt và nóng,” anh Đại nói.

Hà Nội: Lượng khách đi lại tại các bến xe tăng khoảng 350% dịp nghỉ lễ 30/4 Kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, lượng khách từ các bến xe tại Hà Nội sẽ tập trung đi lại chủ yếu ở các chặng ngắn và tăng hơn rất nhiều so với ngày thường.

Theo anh Đại, giá vé xe khách ngày thường cho hành trình Ninh Bình-Hà Nội chỉ là 80.000 đồng, nhưng vào thời điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này nhà xe tự ý xé vé đồng hạng lên tới 100.000 đồng, bất kể khách đón xe từ Hà Nam đi lên cũng chịu chung mức giá này.

Anh Đại cũng cho biết, trước khi bắt xe khách, anh đã chủ động liên hệ với một số tuyến xe Limousine từ Ninh Bình đi Hà Nội như XE, Tràng An… Tuy nhiên, phía nhà xe đều trả lời: “không còn chỗ do người dân đã đặt cách đây 2-3 ngày.”

Hành khách tay xách đồ đạc, hành lý sau hành trình từ quê trở về Thủ đô trong ngày cuối của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngay dọc trục đường Giải Phóng, nhiều xe khách không vào bến mà tấp ngay sát lề đường để trả khách. Khu vực cổng vào Bến xe Giáp Bát đông đúc người nhà đứng đón đợi người thân. Một lượng lớn xe ôm, Grab cũng túc trực đứng đó “chèo kéo” chở khách khiến đoạn đường thường xuyên bị ùn ứ. Lực lượng Công an phường, Thanh tra Giao thông rất vất vả hướng dẫn, phân luồng cho phương tiện lưu thông đoạn đường Giải Phóng qua khu vực Bến xe Giáp Bát.

Tại Bến xe Mỹ Đình, các tuyến xe từ Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ liên tục nối đuôi nhau chở khách về bến. Dọc đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, lượng phương tiện đông đúc và khi đến các ngã tư đèn đỏ bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đã ứng trực để phân luồng, điều tiết và hướng dẫn giao thông nhằm “hạ nhiệt” ùn tắc.

Lượng khách sẽ dàn trải nhiều khung giờ

Đại diện Bến xe Mỹ Đình cho hay do mai là ngày làm việc nên chiều nay rất đông người dân đổ xô về Thủ đô. Bến xe đã có kế hoạch bố trí nhân viên điều hành tại cửa ra vào bến, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, Công an phường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

“Lượng khách sẽ phân bổ trải dàn đều trong chiều nay và sáng ngày mai. Có thời điểm đông xe khách về bến sẽ dẫn đến ùn ứ nhưng nhanh chóng được giải tỏa kịp thời. Bến xe đã huy động 100% quân số ứng trực để phục vụ đón hành khách,” đại diện Bến xe Mỹ Đình nói.

Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, thời điểm đông khách nhất của ngày cuối kỳ nghỉ 30/4-1/5 sẽ rơi vào khoảng từ 15-19 giờ ngày 1/5 và trong sáng ngày 2/5. So với ngày thường, lượng khách đổ về bến tăng khoảng gấp 2 lần và tập trung chủ yếu ở các tuyến hành trình ở các tỉnh, thành Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình,…

Để bảo đảm giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ứng trực 100% quân số, chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ Thủ đô và sẽ được duy trì cho đến hết cao điểm.

Ngày cuối nghỉ lễ 30/4-1/5: Hai sân bay lớn nhất nước đón hơn 200.000 khách Trong ngày 1/5, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón số lượng lớn hành khách đi và đến qua cảng hàng không.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ này, các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm… đã phục vụ hơn 100.000 lượt hành khách, với khoảng 6.500 lượt xe.

Lượng hành khách lựa chọn làm phương tiện đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 để trở về Thủ đô cũng rất lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết riêng ngày hôm nay, có 21 chuyến trở về Hà Nội, trong đó có đến 6 chuyến tàu từ Hải Phòng, 5 chuyến từ Nghệ An... Ngoài ra còn có cả tàu lập thêm từ Hải Dương, Thanh Hóa. Đông nhất là tàu Hải Phòng-Hà Nội, có chuyến lên đến hơn 1.000 hành khách.

“Dù khách đông nhưng với sự hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự của nhân viên bảo vệ nhà ga, lượng khách nhanh chóng giải tỏa, phía trước sảnh lớn thông thoáng, không bị ùn ứ,” đại diện Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội nhấn mạnh.

Tại Sân bay Nội Bài, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết theo kế hoạch bay, ngày 1/5 sẽ là ngày cao điểm nhất trong kỳ nghỉ lễ. Sân bay Nội Bài sẽ có 538 lượt chuyến bay (303 lượt chuyến nội địa, 235 lượt chuyến quốc tế) và 94.000 lượt khách (57.000 lượt khách nội địa và 37.000 lượt khách quốc tế) qua cảng.

“Có tới 16 khung giờ cao điểm đến nội địa với hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm, trong đó có 5 khung giờ có hơn 3.000 khách/giờ cao điểm. Các khung giờ cao điểm rải đều từ 6h đến 23h ngày 1/5," lãnh đạo Sân bay Nội Bài thông tin thêm./.