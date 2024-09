Nghệ An: 76 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Nghệ An sẽ chi 76 tỷ đồng góp phần động viên, khích lệ những người dôi dư phải nghỉ việc do chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh.

Một góc thành phố Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện, tỉnh Nghệ An có trên 1.700 cán bộ dôi dư. Để hỗ trợ số cán bộ kể trên, dự kiến, Nghệ An sẽ chi 76 tỷ đồng góp phần động viên, khích lệ những người dôi dư phải nghỉ việc do chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh.

Trước đó, tỉnh Nghệ An xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Để thực hiện 2 đề án trên sẽ có 207 cán bộ, công chức cấp huyện, 799 cán bộ, công chức cấp xã, 392 người hoạt động không chuyên trách, 356 người là ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, Ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã, hợp đồng lao động phải nghỉ việc.

Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, ngoài chế độ, chính sách tinh giản biên chế được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, tỉnh hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Trường hợp thôi việc ngay được hỗ trợ một tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người đang hưởng chế độ hưu trí mà đảm nhiệm vị trí cán bộ cấp huyện, cấp xã được hỗ trợ một tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác tại vị trí công tác hiện tại.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ (không tính chức danh kiêm nhiệm) bằng một tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng).

Ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã được hỗ trợ một lần với số tiền 3,2 triệu đồng/người.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu, Ban Thường vụ các Huyện, Thành, Thị ủy tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; tạm dừng bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh cho đến khi Đề án tổng thể cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

