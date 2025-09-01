Người dân trải nghiệm bắn súng, lái xe không kính như Bộ đội Trường Sơn

Khách tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước được chiêm ngưỡng vũ khí hiện đại, check-in cột mốc Trường Sa, trải nghiệm VR Đường Trường Sơn và phòng tập bắn súng ảo.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), ghi dấu ấn đặc biệt với không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh những vật phẩm lịch sử, vũ khí, khí tài, quân phục, mô hình UAV, tàu vận tải…, khách tham quan còn được trải nghiệm nhiều hoạt động độc đáo như check-in cùng mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, tham quan khu thực tế ảo VR Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, mapping sóng biển hay thử sức tại phòng tập bắn súng ảo.

Khu trưng bày ngoài trời với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” giới thiệu 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại khí tài hiện đại, nhiều lần đầu ra mắt công chúng.

Triển lãm vừa gợi nhắc chặng đường 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa mở ra tầm nhìn hiện đại hóa quốc phòng./.