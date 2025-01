Người Việt tại Campuchia, New Zealand hướng về cội nguồn dịp Tết Nguyên đán

Trong bầu không khí Xuân về, tối 20/1, tại thành phố duyên hải Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2025” nhằm sẻ chia không khí Tết ấm áp cho cộng đồng người gốc Việt tại các tỉnh Tây Nam Campuchia, cũng là dịp để bà con người gốc Việt hướng về cội nguồn trước thềm Tết cổ truyền Ất Tỵ.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến đã điểm lại những thành tựu đáng tự hào của đất nước về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024 vừa qua. Bất chấp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế vẫn không ngừng được nâng cao.

Theo Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự điều hành quyết đoán của Chính phủ, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển tốt đẹp. Trong năm qua, cuộc sống của cộng đồng người gốc Việt trên Đất nước Chùa Tháp nói chung và cộng đồng người gốc Việt tại 6 tỉnh khu vực lãnh sự Tây Nam Campuchia nói riêng ngày càng cải thiện.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự tại tỉnh Preah Sihanouk cũng động viên bà con người gốc Việt tiếp tục phát huy tốt các truyền thống tốt đẹp sẵn có, thực sự coi đất nước Campuchia là quê hương thứ hai, sống tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp vào công cuộc xây dựng Đất nước Chùa Tháp phát triển phồn vinh, góp phần cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước, đồng thời luôn giữ trong tâm tấm lòng hướng về cội nguồn.

Trên tinh thần đó, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến cho rằng chương trình Tết cộng đồng năm nay do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk tổ chức càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi bà con cùng nhau thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Tết quê hương trong không khí ấm áp, chan chứa tình yêu thương, cùng nhau hướng về cội nguồn, quê hương, tổ quốc.

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Cũng tại sự kiện, ông Trần Văn Năm - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk đã bày tỏ vui mừng và tự hào trước sự phát triển toàn diện của Việt Nam.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, ông mong muốn người Việt Nam dù ở trong nước hay trên thế giới đều cùng hướng về quê hương, tổ quốc; đồng thời đặt mục tiêu năm 2025 sẽ nỗ lực nhiều hơn để đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Lê Sáng - Chủ tịch KVA tỉnh Kampot, cho rằng sự kiện Tết cộng đồng là dịp để nhớ về nơi quê cha đất tổ. Sang năm mới, ông hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và bứt phá với những thành công mới.

Trước thềm Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, các Tổng lãnh sự quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn đã quan tâm tổ chức các chương trình Tết cộng đồng, họp mặt, gặp gỡ, chúc Tết lẫn nhau, trao tặng quà Tết cho bà con gốc Việt còn nhiều khó khăn tại địa bàn.

Các cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương 2025” ấm tình Việt cùng nhiều hoạt động chuẩn bị vui Xuân đón Tết khác đã lan tỏa không khí sum vầy, rộn rã của Tết Việt trong mỗi gia đình, cộng đồng người Việt xa xứ trên quê hương thứ hai Campuchia, cũng như chung tay hỗ trợ những gia đình còn khó khăn có điều kiện đón mừng năm mới Ất Tỵ 2025 vui tươi, đầm ấm, đủ đầy hơn.

“Vui Tết - Kết nối Cộng đồng” tại New Zealand

Trong các ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở nhiều địa phương tại New Zealand đã tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng để đón Xuân và Năm mới Ất Tỵ, trùng với thời gian Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2025” (từ ngày 18-20/1).

Ngày 18/1, tại thủ đô Wellington, Cộng đồng Người Việt tại New Zealand (VietCom) đã long trọng tổ chức sự kiện đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ với chủ đề “Vui Tết - Kết nối Cộng đồng."

Xuân Quê hương và đón Tết nguyên đán tại Thủ đô Wellington. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự kiện thường niên này do VietCom - Hội người Việt lâu đời nhất tại New Zealand - phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức đã thu hút đông đảo bà con người Việt sinh sống tại khu vực thủ đô, cùng nhiều gia đình và bạn bè sở tại tham dự.

Đây không chỉ là dịp gặp mặt mừng Xuân, mà đã trở thành hoạt động rất có ý nghĩa đối với các thành viên trong cộng đồng, khi cùng nhau ôn lại những giá trị văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống cho các thế hệ tương lai của cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội người Việt, cho biết dù trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt luôn cố gắng tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục tinh thần yêu nước, tương thân tương ái trong cộng đồng và đồng lòng hướng về quê hương, đất nước.

Trong không khí đón Xuân, Đại sứ Việt Nam tại New Zeland Nguyễn Văn Trung tự hào thông tin với cộng đồng bà con Việt kiều về những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm 2024 - tiền đề để tự tin vững bước vào năm 2025, năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng người Việt tại New Zealand về những đóng góp cho sự phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương và là cầu nối quan trọng trong phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Trong không khí “Tết đoàn viên," chương trình Xuân Quê hương tại thủ đô Wellington có nhiều tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động với lời ca, tiếng hát của các lưu học sinh, sinh viên ca ngợi đất nước, các tiết mục múa do Hội phụ nữ Việt Nam tại Wellington trình diễn. Các bài hát đã khiến bà con Việt kiều không khỏi xúc động, đắm mình trong không khí rộn ràng của mùa Xuân đang đến với dân tộc.

Xuân Quê hương và đón Tết nguyên đán tại Thủ đô Wellington. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong tháng này, Hội VietHub tổ chức lễ hội văn hóa mang tên “Phiên chợ Tết 2025” của Cộng đồng người Việt tại Wellington nhằm giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt đến với bạn bè quốc tế, nhân dịp lễ hội đón Xuân và Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt.

Trong thời gian này, các hội người Việt tại các thành phố Auckland, Christchurch, Palmerston North và các hội phật tử tại New Zealand cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, tưng bừng đón Xuân Năm mới cho cộng đồng bà con người Việt.

Cộng đồng người Việt tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, tham gia nhiều hội đoàn tại các thành phố lớn của quốc gia châu Đại Dương này, đồng thời phát huy được vai trò và có những đóng góp quan trọng vào đời sống xã hội của nước sở tại./.

