Trong hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030), tỉnh Thái Nguyên xác định việc khắc phục tình trạng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là nước sạch sinh hoạt, đóng vai trò quan trọng.

Từ những công trình cấp nước được đầu tư bài bản gắn với trách nhiệm cộng đồng, đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn, miền núi nơi đây đang từng bước cải thiện, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Từ trăn trở của người lính cụ Hồ đến công trình nước sạch vượt tiến độ

Ở nhiều vùng nông thôn và miền núi, bài toán thiếu nước sinh hoạt từng là nỗi trăn trở dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. Xuất phát từ thực tế đó, ông Lê Văn Hồng (sinh năm 1967, trú tại xóm Mẫn, xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên), một quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, luôn mang trong mình tâm huyết xây dựng công trình nước sạch phục vụ người dân địa phương.

Từng đi qua nhiều nơi đóng quân, trực tiếp chứng kiến và thấu hiểu nỗi vất vả của bà con vùng khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt, ngay sau khi nghỉ chế độ, ông đã nuôi mơ ước trở thành doanh nhân để hiện thực hóa dự án cấp nước sạch cho quê hương.

Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và lập dự án bài bản, sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định đầu tư dự án, ông Hồng mạnh dạn tự bỏ vốn trên 20 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước cùng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân toàn xã Phú Xuyên (cũ). Nhờ triển khai quyết liệt, tuân thủ đúng quy định đầu tư xây dựng, công trình hoàn thành trước kế hoạch 4 tháng và đi vào hoạt động.

Chia sẻ về quyết tâm làm công trình nước sạch, ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ nước sạch Phú Xuyên cho biết: "Là người lính trở về từ quân ngũ, tôi luôn trăn trở trước nỗi khó khăn do thiếu nước sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của bà con. Tôi mong muốn làm một công trình cấp nước sạch bài bản, đúng quy định để phục vụ nhân dân. Khi dòng nước sạch chảy ổn định về từng hộ gia đình, góp phần cải thiện đời sống và bảo vệ sức khỏe cho bà con, đó là điều khiến chúng tôi yên tâm và gắn bó lâu dài với nghề."

Gắn vận hành bền vững với an sinh xã hội và chia sẻ lợi ích

Sau hơn 6 năm vận hành, khai thác trơn tru, ông Lê Văn Hồng tiếp tục chỉ đạo lắp đặt hệ thống nước sạch tới trên 1.000 hộ dân; mỗi hộ được lắp tặng 1 trụ vòi tương đương số tiền 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công ty áp dụng cơ chế ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ và hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 142 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty hỗ trợ lắp đặt trụ vòi cho Ủy ban Nhân dân, nhà văn hóa các xóm với số tiền trên 50 triệu đồng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế.

Đập đầu nguồn khai thác nước sạch cho người dân xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Yến Anh/Vietnam+)

Công tác quản lý, vận hành được duy trì nền nếp, minh bạch, lấy chất lượng làm trọng tâm. Công ty đáp ứng đủ số lượng dụng cụ kiểm định đo đếm qua công tơ, được các đoàn kiểm tra đánh giá đầy đủ, định kỳ và đều cho kết quả ổn định. Đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn đến từng hộ dân để bảo đảm sử dụng hệ thống cấp nước sạch an toàn, tiết kiệm và hạn chế thất thoát nước.

Không chỉ bảo đảm chất lượng dịch vụ, Công ty còn chia sẻ lợi ích thiết thực với người dân thông qua quy chế khuyến khích sử dụng nước sạch, thu tiền nước thấp hơn mặt bằng chung các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh (thu 6.300 đồng/m³ so với mức 7.200 đồng/m³). Nhờ đó, mỗi tháng Công ty hỗ trợ người dân từ 13 triệu đến 15 triệu đồng.

Hoạt động ổn định của doanh nghiệp cũng tạo việc làm thường xuyên cho 15 công nhân lao động với mức thu nhập 15 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và bảo đảm an toàn lao động.

Cùng với việc duy trì kỷ luật vận hành, Công ty thường xuyên phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị và Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh mở các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức để người dân hiểu rõ lợi ích của việc dùng nước sạch và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

Từ sự đồng thuận và nâng cao nhận thức ấy, người dân tự giác phối hợp cùng Công ty quản lý, bảo vệ công trình và tiếp tục mở mạng cấp nước cho các vùng lân cận với mức giá dưới quy định của Nhà nước.

Nhân rộng mô hình phục vụ mục tiêu giai đoạn 2026-2035

Thực tiễn vận hành công trình cấp nước sạch tại Phú Xuyên cho thấy hiệu quả rõ nét khi nhà đầu tư có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, quản lý khoa học và gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với an sinh xã hội. Khi chi phí sinh hoạt được san sẻ, nguồn nước đạt chuẩn được giữ vững và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hạ tầng, công trình không chỉ dừng ở việc cấp nước mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ cơ bản ở khu vực nông thôn, miền núi.

Đây là những bài học kinh nghiệm thực tế có thể tham khảo trong quá trình triển khai các mục tiêu về nước sạch nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2026-2035.

Đơn vị thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn đến từng hộ dân để bảo đảm sử dụng hệ thống cấp nước sạch an toàn, tiết kiệm và hạn chế thất thoát nước. (Ảnh: Yến Anh/Vietnam+)

Nhìn từ thực tế địa bàn, những công trình như ở Phú Xuyên cho thấy nước sạch không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn là bước đệm cải thiện đời sống lâu dài ở vùng nông thôn, miền núi.

Ông Hoàng Cường Quốc, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nước và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhận định: "Nước sạch là yếu tố thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng và việc cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn, miền núi. Qua thực tiễn hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ nước sạch Phú Xuyên do ông Lê Văn Hồng điều hành cho thấy, việc đầu tư bài bản, duy trì chất lượng nước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, quản trị minh bạch và có chính sách hỗ trợ thiết thực cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách đã mang lại hiệu quả xã hội rất rõ nét. Trong giai đoạn 1 (2026-2030) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và đồng hành cùng các đơn vị, hội viên để mở rộng tiếp cận nước sạch an toàn, bền vững cho người dân."

Từ dòng nước sạch chảy ổn định qua từng công tơ, từng tuyến ống ở xã Phú Xuyên, niềm tin về một môi trường sống an toàn, tiện nghi hơn đang lan tỏa ở các vùng nông thôn Thái Nguyên. Khi bài toán nước sạch được giải quyết bằng sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng, người dân có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe, ổn định sinh kế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trong chặng đường phát triển mới./.

Thái Nguyên dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới Dù đối mặt bài toán quy hoạch và hạ tầng sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ vững mục tiêu đưa 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 nhờ tập trung tháo gỡ kịp thời các nút thắt từ cơ sở.