Nhà Trắng rộn ràng trong không khí lễ hội đón Giáng sinh

Nhà Trắng năm nay được trang hoàng cùng 98 cây thông Noel. (Nguồn: Getty Images)

Không khí lễ hội đang tràn ngập Nhà Trắng với đủ loại đồ trang trí, dưới ánh đèn lung linh sắc màu.

Đến Nhà Trắng trong dịp nghỉ lễ này, khách tham quan sẽ được tản bộ dưới những tán cây thông Noel, dọc theo hành lang được trang trí với những cây kẹo khổng lồ, cùng nhiều loại bánh trái khác.

Họ cũng sẽ có cơ hội ngắm nhìn chiếc xe trượt tuyết của Ông già Noel, cùng 8 con tuần lộc làm bằng bìa cứng đang "bay" lơ lửng phía trên tiền sảnh lớn một cách ấn tượng.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden chia sẻ bà muốn tất cả những ai đến thăm Nhà Trắng trong kỳ nghỉ lễ sẽ cảm thấy như được trở lại tuổi thơ.

Bà cho biết “mỗi căn phòng đều được trang trí để gợi nhớ niềm vui và sự hân hoan thuần khiết, cũng như trí tưởng tượng bay bổng” để du khách có thể “quan sát mọi thứ qua đôi mắt lấp lánh, kỳ diệu của trẻ thơ."

Chủ đề của chương trình tham quan Nhà Trắng dịp Giáng sinh năm nay - năm tại nhiệm thứ 3 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, là "Điều kỳ diệu, Sự tuyệt vời và Niềm vui."

Xuyên suốt hai tầng dành cho khách tham quan tại Nhà Trắng, những điểm nhấn trang trí mang nhiều nét gợi nhớ đến lễ kỷ niệm 200 năm xuất bản bài thơ và cuốn sách nổi tiếng với tiêu đề "Twas the Night Before Christmas" (hay còn được biết đến với tên gọi "A Visit from St. Nicholas").

Thư viện Quốc hội Mỹ trưng bày các ấn bản của cuốn sách kinh điển này trong những hộp kính được bảo vệ dọc hành lang tầng trệt. Mô hình Nhà trắng được xếp từ bánh quy gừng truyền thống, trong đó có một chiếc mô phỏng hình cuốn sách đang được mở ra, với nội dung ghi: "Chúc tất cả mọi người Giáng sinh vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon."

Phòng ăn Quốc gia được "hô biến" thành xưởng của Ông già Noel, với bàn làm việc, ghế đẩu và thang của yêu tinh treo vòng quanh cây thông Giáng sinh.

Nhà Trắng năm nay được trang hoàng cùng 98 cây thông Noel, gần 34.000 đồ trang trí, hơn 22.000 quả chuông, tổng cộng 142.500 bóng đèn và hơn 350 ngọn nến.

Cây Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng là một cây linh sam Fraser cao 5,6m, đặt tại Phòng Xanh, được trang trí để thể hiện cảnh quan rực rỡ về phong cảnh và các khu dân cư trên khắp đất nước, cùng một đoàn tàu lớn chạy xung quanh.

Ngoài ra, còn có một cây thông đặc biệt được bao phủ bởi những ngôi sao vàng lấp lánh và hàng nghìn bóng đèn, dành để tưởng nhớ đến các quân nhân đã hy sinh vì tổ quốc.

Nhà Trắng dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 100.000 du khách trong dịp nghỉ lễ này./.