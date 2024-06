Nhật Bản sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối chặn đà giảm của đồng yen

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khẳng định các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ có biện pháp hành động cần thiết để can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết giới chức nước này sẵn sàng thực hiện hành động cần thiết đối với thị trường ngoại hối, nhằm ngăn đà giảm giá của đồng yen.

Người đứng đầu ngành tài chính Nhật Bản đã trấn an dư luận như vậy khi đồng nội tệ giảm mạnh so với đồng USD, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 38 năm qua.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Suzuki bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của biến động tỷ giá giữa đồng yen và USD đối với nền kinh tế. Ông Suzuki khẳng định các cơ quan chức năng liên quan đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ có biện pháp hành động cần thiết để can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/6, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết Tokyo sẽ có hành động phù hợp, nhằm ngăn chặn những biến động quá mức hoặc những hoạt động đầu cơ thao túng thị trường một cách thái quá. Tuy nhiên, ông Hayashi không nêu rõ liệu chính phủ sẽ hành động để can thiệp thị trường hay không.

Trong phiên giao dịch ngày 27/6, đồng yen đã "chọc thủng" mức kháng cự, tức mức tâm lý quan trọng 160 yen/USD, khi giao dịch ở mức 160,52 yen đổi 1 USD, gần với mức thấp nhất trong 38 năm qua là 160,88 yen/1 USD trong phiên giao dịch ngày 26/6.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng yen đã giảm 12% so với "đồng bạc xanh," do các nhà giao dịch tiếp tục kỳ vọng vào sự chênh lệnh lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ. Đồng yen giảm mạnh làm dấy lên suy đoán của thị trường về khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường, bằng cách mua vào một lượng yen lớn.

Phát biểu sau cuộc họp thông qua báo cáo kinh tế hằng tháng của chính phủ, Bộ trưởng Kinh tế Yoshitaka Shindo ngày 27/6 cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần thận trọng trước nguy cơ đồng yen suy yếu hơn nữa, qua đó đẩy lạm phát lên cao do chi phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu tăng.

Hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã chi 9.800 tỷ yen (61 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối, sau khi đồng nội tệ giao dịch ở mức 160,245 yen/1 USD trong ngày 29/4, mức thấp nhất trong 34 năm./.

