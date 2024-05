Các nhà xuất khẩu Nhật Bản hưởng lợi khi đồng yen suy yếu so với đồng euro

Đồng yen suy yếu giúp các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng lợi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng yen đã giảm khoảng 9% so với đồng euro trong năm nay, mang lại tiềm năng tăng thu nhập cho các công ty Nhật Bản có doanh thu đáng kể ở châu Âu.

Các công ty có tỷ lệ doanh thu lớn nhất ở châu Âu dự báo đồng yen sẽ đạt trung bình khoảng 156 yen đổi 1 euro, thấp hơn khoảng 15 yen so với tỷ giá hiện tại là 170,79 yen đổi 1 euro.

Đồng yen đã giảm so với tất cả các đồng tiền chủ chốt trong năm nay. Diễn biến này phần lớn là do sự khác biệt giữa lãi suất thấp mà Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) duy trì so với mức lãi suất cao hơn hẳn ở những nơi khác. Đây là một điều có lợi cho các nhà xuất khẩu của nền kinh tế châu Á này.

Makita Corp., nhà sản xuất dụng cụ điện với 46% doanh số bán hàng ghi nhận ở châu Âu, ước tính đồng nội tệ Nhật Bản mất giá 1 yen sẽ giúp tăng lợi nhuận hoạt động của công ty thêm gần 900 triệu yen.

Nhà sản xuất đồ điện tử Canon Inc. cũng ước tính rằng mức mất giá tương tự nêu trên của đồng yen sẽ giúp tăng lợi nhuận hoạt động của họ thêm 2,5 tỷ yen trong giai đoạn từ tháng 4-12/2024.

Ông Tsuyoshi Ueno, nhà kinh tế cấp cao tại Viện nghiên cứu NLI đánh giá ngoài việc xuất khẩu trực tiếp vào châu Âu, đồng yen yếu hơn cũng có thể giúp các công ty Nhật Bản có mức giá bán cạnh tranh hơn các đối thủ châu Âu ở thị trường bên thứ ba.

Công ty dược phẩm Shionogi & Co. Ltd. đang ghi nhận doanh số bán thuốc chống virus AIDS tăng mạnh ở châu Âu. Phần lớn doanh số bán hàng tại khu vực này của họ là ở Anh.

Một phát ngôn viên của Shionogi cho biết sự mất giá hiện tại của đồng yen so với đồng euro và bảng Anh đang có tác động tích cực đến thu nhập của công ty.

Nhìn chung, đồng yen yếu cũng có lợi cho các doanh nghiệp niêm yết. Daiwa Securities ước tính tỷ giá với đồng USD cứ giảm 1 yen thì lợi nhuận trước thuế của các công ty lớn sẽ tăng 0,4%.

Sự suy yếu của đồng yen đã là một lực đẩy lớn trong hai năm qua, giúp lợi nhuận của các công ty tăng tổng cộng 3.880 tỷ yen trong năm tài chính 2022 và 1.830 tỷ yen trong năm tài chính 2023./.

