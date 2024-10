Nhiệt điện Sông Hậu 1: “Điểm sáng” trong xây dựng năng lượng tự chủ quốc gia

Quá trình vượt cam go hoàn thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đã góp phần khẳng định người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn làm chủ các công nghệ, các dự án lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ thành công của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định vai trò quan trọng của Nhà máy trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu ASEAN trong cung cấp nguồn điện.

Một dự án “đặc biệt”

Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 với công suất 1.200 MW (2x600 MW) khởi công xây dựng từ năm 2015, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư và đã hoàn thành đưa vào vận hành thương mại từ ngày 6/5/2022.

Đây là dự án nhiệt điện than có công suất tổ máy lớn, công nghệ lò hơi kiểu lò than phun thông số siêu tới hạn, quy mô gồm 2 tổ máy trực lưu, đốt trực tiếp, quá nhiệt trung gian 1 lần, sử dụng công nghệ vòi đốt giảm phát thải NOx; turbine ngưng hơi truyền thống, quá nhiệt trung gian 1 cấp, trích hơi gia nhiệt nước cấp, thông số hơi đầu vào siêu tới hạn. Nhà máy sử dụng than nhập khẩu với lượng tiêu thụ hằng năm hơn 3 triệu tấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là dự án nhiệt điện than có công suất tổ máy lớn, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Đại diện Petrovietnam cho biết trong quá trình gần 7 năm xây dựng, nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đã phải đối mặt với nhiều điều khó khăn, thách thức và “đặc biệt” hơn nhiều dự án nhiệt điện khác.

Điều “đặc biệt” đầu tiên đó là nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1-là một trong những dự án điện đầu tiên áp dụng cơ chế giá hợp đồng điều chỉnh, với những khó khăn trong cơ chế thanh toán, định mức, đơn giá, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

Tiếp đó, khi dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối hoàn thành đã đối mặt với một khó khăn “đặc biệt” là đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn đó, nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị huy động khó khăn, chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Số lượng chuyên gia nước ngoài không đáp ứng nhu cầu cho công tác chạy thử hệ thống của nhà máy, chuyên gia trong nước khó huy động, tập trung do nhiều địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội…

Từ kinh nghiệm hoàn thành dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền công nghiệp tự chủ, trong đó có công nghiệp năng lượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, Dự án đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tích cực tạo điều kiện kịp thời từ Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Tập đoàn; những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, tổng thầu LILAMA và các nhà thầu phụ cùng sự chung sức của hàng nghìn người lao động trên công trường.

Tại thời điểm dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, Ban Quản lý Dự án Sông Hậu 1 cùng tổng thầu LILAMA triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt như bố trí người lao động làm việc “3 tại chỗ” (ăn ở, sinh hoạt và làm việc cùng nhau 6 tháng liên tiếp trong cao điểm) hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng như đốt lửa lần đầu và hòa lưới đồng bộ các tổ máy.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch Dự án phù hợp, thay đổi tiến trình thi công các hạng mục, bảo đảm công việc trên công trường được triển khai; sử dụng nguồn nội lực thực hiện một số công việc thay cho các chuyên gia nước ngoài, giảm thiểu tác động của đại dịch đến tiến độ chung.

Một điểm “đặc biệt” khác của dự án là việc có chủ đầu tư và tổng thầu đều là các pháp nhân Việt Nam. Trong bối cảnh phải xử lý các vấn đề phát sinh, Petrovietnam đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án phối hợp với tổng thầu, các nhà thầu phụ để điều tiết khéo léo các công việc, đưa dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn, ổn định đồng thời tiết kiệm đến 500 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến.

Việc hoàn thành dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vừa là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của Petrovietnam trong vai trò chủ đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia vừa là “điểm sáng” trong việc xử lý các dự án khó khăn. Với quá trình vượt cam go hoàn thành dự án đã góp phần khẳng định người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn làm chủ các công nghệ, hoàn thành các dự án lớn.

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Sau hơn 1 năm đi vào vận hành thương mại, từ ngày 1/7/2023, Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) đã chính thức tiếp nhận quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, đồng thời, nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 cũng được Bộ Công Thương đánh giá là Nhà máy điện mới tốt nhất năm 2023.

Trong suốt thời gian qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đã chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần “Một đội ngũ, Một mục tiêu,” khắc phục các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng năm. Từ đó, góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, giảm sức ép thiếu điện do nhu cầu điện ngày càng tăng cao theo chương trình các dự án điện cấp bách của Chính phủ, đồng thời góp phần giảm thiếu hụt cho khu vực miền Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự kiến đến hết năm 2024, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ đạt 14,2 tỷ kWh điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác bảo dưỡng sửa chữa tại Nhà máy luôn được thực hiện tốt và thường xuyên cập nhật thêm các nội dung, hạng mục công việc dựa trên kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thực tế. Kết quả 2 kỳ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2023 và 2024, Nhà máy đều hoàn thành sớm hơn kế hoạch được duyệt, góp phần tăng hiệu suất, công suất, sản lượng điện của Nhà máy.

Tính đến thời điểm 02h25 phút ngày 18/5/2024, Nhà máy đã đạt mốc sản lượng 10 tỷ kWh điện, dự kiến đến hết năm 2024 Nhà máy đạt 13,55 tỷ kWh điện. Ước đến hết tháng 10/2024, Nhà máy đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu so với kế hoạch năm được duyệt. Dự kiến đến hết năm 2024, sản lượng điện của Nhà máy sẽ vượt kế hoạch khoảng 15%; tổng doanh thu vượt kế hoạch 19%.

Bên cạnh những kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ khi vận hành thương mại đến 31/12/2024, nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng góp nguồn thu ngân sách Nhà nước ước đạt 924,29 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Nhà máy đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và các tỉnh thành lân cận như Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng.

Công tác an sinh xã hội được Nhà máy xác định là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa lớn trong quá trình hoạt động và phát triển. Hằng năm, Nhà máy đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, các gia đình hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Tết cổ truyền, ngày Thương binh Liệt sỹ, tặng quà/hỗ trợ tiếp sức các em nhỏ trong mùa tựu trường, giao lưu các hoạt động văn hóa thể thao, ngày hội trăng rằm, Tết thiếu nhi … để gắn kết tình cảm giữa Nhà máy và nhân dân địa phương.

Việc đưa Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng; đảm bảo 1 trong 5 cân đối lớn của nền kinh tế; nhất là việc chủ đầu tư, các đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn để có dòng điện hòa vào hệ thống điện Quốc gia.

Đặc biệt, dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đã trở thành “điểm sáng” trong việc thí điểm hiệu quả một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả./.