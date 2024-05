Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 chính thức cán mốc sản lượng 10 tỷ kWh

Toàn cảnh Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

2h25 sáng 18/5, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, do Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) quản lý vận hành, đã đạt mốc sản lượng 10 tỷ kWh.

Đây là mốc sản lượng ấn tượng với một nhà máy mới đi vào vận hành thương mại gần 2 năm.

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 về mốc sản lượng này và các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa cao điểm nắng nóng.

- Qua gần 2 năm vận hành thương mại, Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã đạt mốc 10 tỷ kWh. Xin ông chia sẻ về dấu mốc ý nghĩa này?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại nhà máy; sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, quy trình quản lý chặt chẽ, chuyên nghiệp và công tác bảo dưỡng, sửa chữa hiệu quả, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã cán mốc sản lượng 10 tỷ kWh sau gần 2 năm vận hành thương mại.

Đây là thành tích tự hào của tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động của nhà máy nói riêng và của toàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí nói chung.

Sự kiện có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng của khu vực Tây Nam Bộ và hệ thống điện quốc gia.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra vào đúng dịp cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nên đối với cán bộ, đảng viên, người lao động nhà máy đây cũng là món quà đầy ý nghĩa để kính dâng lên Người.

- Vậy đâu là yếu tố quan trọng góp phần giúp Nhiệt điện Sông Hậu 1 đạt mốc sản lượng 10 tỷ kWh, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Để đạt được cột mốc này, quá trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa của nhà máy được tiến hành nghiêm ngặt và khoa học. Đặc biệt, nhà máy nghiên cứu và áp dụng các giải pháp đem lại hiệu quả trong quá trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa nhà máy.

Cụ thể, yếu tố đầu tiên là công tác vận hành nhà máy với công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất. Thiết bị, hệ thống điều khiển tự động và giám sát liên tục giúp tối ưu hóa hiệu suất; đảm bảo độ ổn định và tin cậy cao trong vận hành; giảm thiểu tiêu hao năng lượng; cho phép theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời các thông số vận hành.

Đường dây tải điện ngày càng nâng cao đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bên cạnh đó, công tác vận hành, bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa được tập trung triển khai; trong đó việc bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng dự phòng là yếu tố then chốt giúp nhà máy đạt được hiệu suất hoạt động cao và liên tục.

Đối với hoạt động bảo dưỡng định kỳ, nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các lịch trình bảo dưỡng theo tiêu chuẩn kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với bảo dưỡng dự phòng, nhà máy đã áp dụng các phương pháp tiên tiến như: phân tích rung động, kiểm tra nhiệt độ, sử dụng các công cụ chẩn đoán hiện đại...

Bên cạnh đó, nhà máy cũng xây dựng chiến lược bảo trì khoa học giúp tiết kiệm và tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo tổ máy khả dụng cao bao gồm bảo trì tiên đoán, bảo trì cải tiến và bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố được chú trọng thực hiện kịp thời, nhanh chóng; giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy, đảm bảo khả năng phục hồi hoạt động một cách nhanh nhất.

Những thành tựu đã đạt được trong 2 năm nhà máy đi vào vận hành thương mại còn có sự đóng góp, sự nỗ lực của đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp; là những cán bộ, kỹ sư, người lao động lành nghề và giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản với tinh thần chủ động học hỏi kiến thức mới, sẵn sàng trước tình huống xảy ra sự cố và tiến hành sửa chữa kịp thời.

- Với các nhà máy nhiệt điện than nói chung, yếu tố an toàn và bảo vệ môi trường luôn được chú trọng. Xin ông có thể chia sẻ về vấn đề này tại Nhiệt điện than Sông Hậu 1?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Một trong những giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp PVPGB là an toàn "An toàn để sản xuất-sản xuất phải an toàn.”

Đối với Nhiệt điện Sông Hậu 1, công tác đào tạo an toàn lao động được thực hiện thường xuyên, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cho toàn bộ nhân viên.

Người lao động tại Nhiệt điện Sông Hậu 1 luôn được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ như kính, găng tay, áo khoác và giày. Công tác an toàn thường xuyên được diễn tập định kỳ theo quy định.

Người lao động tại Nhiệt điện Sông Hậu 1 luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn khi vận hành máy móc như kiểm tra máy trước khi sử dụng và giữ khoảng cách an toàn.

Người lao động tại Nhiệt điện Sông Hậu 1 . (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đặc biệt trong điều kiện làm việc căng thẳng mùa cao điểm nắng nóng, nhà máy cũng tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 xác định bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng mà còn là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của xã hội.

Nhà máy luôn đảm bảo các biện pháp kiểm soát môi trường được thực hiện đúng quy định, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh.



- Để đảm bảo cung ứng điện ổn định trong đợt cao điểm nắng nóng sắp tới, nhà máy đã triển khai các giải pháp cụ thể gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Để chuẩn bị cho cao điểm nắng nóng sắp tới, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã nghiên cứu triển khai một số biện pháp đảm bảo vận hành ổn định.

Một là, bảo đảm độ khả dụng tối đa của thiết bị nhà máy thông qua kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng máy móc, thiết bị để kịp thời tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời nếu có sự cố bất thường.

Trước khi bước vào mùa cao điểm, nhà máy đã thực hiện bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra kỹ lưỡng các tổ máy nhằm đảm bảo thiết bị/máy móc đều trong tình trạng hoạt động tốt nhất, có thể điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) và tình hình thực tế.

Đội ngũ trực theo ca kíp luôn sẵn sàng, dự phòng đầy đủ phụ tùng thay thế quan trọng để có thể sử dụng, khắc phục ngay khi cần thiết, giảm thiểu tối đa thời gian ngừng máy.

Hai là triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn than ổn định. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Chi nhánh nhằm kiểm soát, giám sát chặt chẽ các khâu trong chuỗi cung ứng than đã phần nào đảm bảo nhu cầu than cho huy động cao của hệ thống điện.

Nhà máy Sông Hậu 1 cũng tăng cường dự trữ kho than, xây dựng kế hoạch chuỗi cung ứng cho cả năm.

Ba là, quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ cơ sở và áp dụng văn hóa doanh nghiệp PVPGB.

Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua “92 ngày đêm đảm bảo cung ứng điện mùa cao điểm năm 2024” tại Chi nhánh, Nhà máy Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhằm phát huy sự nhiệt huyết, động viên, cổ vũ tinh thần người lao động.

Trong thời gian tới, Nhiệt điện Sông Hậu 1 tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần ổn định nguồn cung điện năng cho khu vực Tây Nam Bộ nói riêng và hệ thống điện quốc gia, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, góp phần cho thành công chung của PVPGB.

- Xin cảm ơn ông./.