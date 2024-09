Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 27/9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức biểu dương kết quả triển khai nhiệm vụ của các đơn vị được giao chủ trì các hoạt động kỷ niệm.

Thời gian tới, Ban Tổ chức giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền kỷ niệm; đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện và thực hiện chương trình chính luận-nghệ thuật, giao lưu nhân chứng lịch sử, điển hình tiên tiến.

Ban Thanh niên Công an Nhân dân phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong tuổi trẻ cả nước về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an.

Ngoài ra, Ban Tổ chức yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa... Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông tin tại hội nghị cho thấy, quán triệt, triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đến nay, các đơn vị được giao chủ trì các hoạt động kỷ niệm đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, chuỗi sự kiện kỷ niệm này sẽ gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ lớn như: Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN, Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 và Giải Bóng đá giao hữu Cảnh sát các nước ASEAN; tổ chức khánh thành tượng đài "Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống" tại Thành phố Hồ Chí Minh; xuất bản cuốn sách ảnh “Công an nhân dân - 80 năm xây dựng và phát triển (1945-2025); xây dựng phim tài liệu về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng logo, bộ phận nhận diện và bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quốc tế, trong nước chào mừng sự kiện tại Nhà hát Hồ Gươm.../.

