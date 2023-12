Nhiều thanh thiếu niên Mỹ dùng YouTube và TikTok "gần như liên tục"

Nhiều thanh thiếu niên Mỹ dùng mạng xã hội gần như liên tục. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo CNN, một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy một tỷ lệ lớn thanh thiếu niên nước này sử dụng mạng xã hội “gần như liên tục.”

YouTube năm thứ hai liên tiếp đã đánh bại TikTok để trở thành nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất trong số gần 1.500 thanh thiếu niên được khảo sát.

Theo khảo sát của Pew, 93% thanh thiếu niên cho biết họ dùng YouTube, 63% sử dụng TikTok, sau đó mới đến Snapchat (60%), Instagram (59%) và Facebook (33%). 1/3 số thanh thiếu niên được hỏi cho biết họ sử dụng ít nhất một trong những ứng dụng này “gần như liên tục.”

Tỷ lệ “teen” cho biết họ sử dụng Internet gần như liên tục đã tăng gần gấp đôi lên 46% trong tám năm, kể từ khi Pew công bố cuộc khảo sát lần đầu tiên vào năm 2015.

Để thực hiện báo cáo, Pew đã khảo sát 1.453 thanh thiếu niên Mỹ từ 13-17 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 23/10 năm nay.

Báo cáo của Pew chỉ ra rằng bất chấp mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn tâm thần của thanh thiếu niên, giới trẻ vẫn tiếp tục tham gia nhiều vào những nền tảng này.

Báo cáo được đưa ra sau nhiều vụ kiện chống lại các công ty truyền thông xã hội cáo buộc họ gây tổn hại đến những người trẻ tuổi.

Một vụ kiện mới được Tổng Chưởng lý Bang New Mexico đệ trình trong tuần này cáo buộc Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - đang tạo ra “mảnh đất ươm mầm” cho “những kẻ săn mồi trẻ em.”

Meta phủ nhận các tuyên bố trong vụ kiện và cho biết họ có những chính sách và biện pháp thực tiễn để bảo vệ người dùng trẻ.

YouTube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen Giám đốc Quản lý Sản phẩm của YouTube Kids and Youth cho hay nền tảng này sẽ hạn chế đề xuất nội dung lặp lại cho các video về một số chủ đề nhất định, bao gồm nội dung lý tưởng hóa cân nặng cơ thể.

Pew cho biết mặc dù việc sử dụng Snapchat và Instagram đã tăng lên kể từ sau báo cáo năm 2015, việc sử dụng Facebook và X (trước đây là Twitter) lại giảm.

Chỉ 33% thanh thiếu niên cho biết họ sử dụng Facebook trong năm nay, so với 71% vào năm 2015; còn tỷ lệ sử dụng Twitter giảm từ 33% năm 2015 xuống chỉ còn 20% trong năm nay.

Những thanh thiếu niên lớn hơn, từ 15-17 tuổi, có nhiều khả năng sử dụng hầu hết các nền tảng mạng xã hội chính hơn những thanh thiếu niên từ 13-14 tuổi, ngoại trừ đối với YouTube. Trong số trẻ em từ 13-14 tuổi, 94% cho biết đã sử dụng YouTube, so với 92% thanh thiếu niên từ 15-17 tuổi.

Trẻ em gái có nhiều khả năng sử dụng Instagram hơn các bạn nam cùng độ tuổi (66% so với 53%), TikTok (68% so với 59%) và Snapchat (66% so với 53%); trong khi các cậu bé có nhiều khả năng sử dụng YouTube hơn (96% so với 91%), X (21% so với 19%) và Reddit (18% so với 10%).

Các chuyên gia an toàn trực tuyến trước đây đã đưa ra quan ngại về tác động của Instagram đối với trẻ em gái, đặc biệt là cách nền tảng này thúc đẩy sự “so sánh xã hội” giữa người dùng và những người nổi tiếng, cũng như giữa như bạn bè với nhau.

Meta đã phát hành nhiều bản cập nhật tính năng nhằm giúp người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, hạn chế tiếp cận hơn với những nội dung có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần của họ. Những tính năng này bao gồm cả lời nhắc “nghỉ ngơi.”

TikTok, YouTube và Snapchat cũng đã phát triển các tính năng bảo vệ người dùng trẻ tuổi trong những năm gần đây như giới hạn thời gian sử dụng màn hình mặc định, tùy chọn giám sát của phụ huynh và các hệ thống đề xuất nội dung cập nhật./.