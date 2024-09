Nhiều trường đại học lùi lịch nhập học của sinh viên, chuyển học trực tuyến

Bão Yagi gây mưa lớn và ngập lụt, lũ quét ở nhiều tỉnh thành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, ngập và lũ quét ở nhiều địa phương khu vực phía Bắc, một số trường đại học đã thông báo chuyển sang học online và lùi lịch nhập học với sinh viên khóa mới.

Học viện Bưu chính Viễn thông điều chỉnh chuyển sang học trực tuyến (trên các nền tảng TranS, MS Team, Google Meet…) từ hôm nay, 11/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Học viện tạm hoãn và bố trí lịch bù với các ca học thực hành trực tiếp.

Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải chiều 10/9 đã có thông báo nhà trường sẽ giảng dạy online đến hết ngày 15/9. Lịch thi trực tiếp tại trường và kế hoạch khám sức khoẻ, làm thẻ sinh viên khóa 75 cũng được hoãn cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, nhà trường đã điều chỉnh lịch học của sinh viên ngày 10/9 từ trực tiếp sang trực tuyến do tình hình thời tiết hậu bão số 3 vẫn phức tạp.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo đến tất cả các lớp học phần tổ chức giảng dạy từ chiều ngày 10/9 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong khi đó, Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên đề nghị phụ huynh, các tân sinh viên nếu thực sự an toàn mới tới trường làm thủ tục nhập học. Nhà trường cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên nhập học muộn do thiên tai. Trước đó, trường đã hoãn lịch nhập học từ ngày 7/9 sang ngày 9/9.

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tiếp tục lùi lịch học của sinh viên K69 tại Hòa Lạc. Theo thông báo, sau bão số 3, nhiều tỉnh miền Bắc đang xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả do bão. Vì vậy, để đảm bảo sinh viên các lớp K69 được an toàn trong quá trình di chuyển từ các tỉnh về Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật tiếp tục lùi lịch học đến ngày 16/9. Tuần lễ nghỉ học do bão sẽ được học bù vào tuần dự trữ của học kỳ I năm học 2024-2025.

Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng chuyển sang hình thức dạy trực tuyến đến ngày 14/9.

Ở bậc phổ thông, nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc đã phải cho học sinh nghỉ học ở các vùng bị ngập lụt, sạt lở, không đảm bảo an toàn/.