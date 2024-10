Nhiều ý kiến xác đáng của công nhân, người lao động trước kỳ họp Quốc hội

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai tiếp xúc cử tri để lắng nghe các ý kiến góp ý về các vấn đề liên quan đến lao động, việc làm, công nhân, người lao động; góp ý vào các dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi).

Đảm bảo, chế độ chính sách cho công nhân, người lao động

Tại thành phố Tam Kỳ, ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, ông Dương Văn Phước, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã thông báo đến các cử tri kết quả một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của cả nước trong 9 tháng năm 2024, dự kiến nội dung các hoạt động của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Đạt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc Lộc Phát phản ánh năm 2024, công ty chị làm việc nhận được nhiều văn bản yêu cầu di dời địa điểm vào cụm công nghiệp để hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được cụm công nghiệp cho công ty chuyển vào, làm cho các hoạt động sản xuất của công ty cũng như thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng.

Do đó, cử tri mong các cấp lãnh đạo xem xét, giúp đỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, từ đó người lao động có việc làm ổn định, lâu dài.

Cử tri Trần Thị Hà, công nhân Công ty Cổ phần may Núi Thành phản ánh khoản 2 Điều 62 và khoản 2 Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, khiến cho mức lương hưu sẽ rất thấp so với thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội. Do đó, để đảm bảo tiền lương cho người lao động khi về hưu, Quốc hội cần có những chính sách phù hợp.

Cử tri Phan Công Tuấn, Công ty Phước Kỳ Nam kiến nghị về tình trạng người lao động bị thất nghiệp do các công ty, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình người lao động và xã hội. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội cần quy định, có chế tài xử lý nghiêm tình trạng này để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến thiết thực của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị liên quan giải thích tường tận, thấu đáo để cử tri hiểu, an tâm tiếp tục làm việc, sản xuất, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ông Dương Văn Phước, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giao cho các cơ quan, ban, ngành liên quan giải quyết; Đoàn Quốc hội tỉnh tiếp thu, tập trung nghiên cứu, tổng hợp lại để trình Quốc hội.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam trao 108 suất quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và tai nạn giao thông. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 20 suất quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và 108 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý các dự án luật

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức 2 hội nghị góp ý dự thảo nhiều dự án luật như: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi).

Ông Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh có những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng luật chưa quy định nên không xử lý được, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội.

Góp ý Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII cho rằng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư cần điều chỉnh quy định về thời gian, thẩm quyền đối với vốn giải ngân chưa hết trong năm theo hướng phân cấp so với quy định hiện hành, đảm bảo tính chủ động và linh hoạt cho địa phương.

Ông Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Luật cần bổ sung quy định cụ thể về đầu tư công trung hạn để xử lý rủi ro bội chi ngân sách và nợ đọng xây dựng cơ bản đối với những địa phương không đạt dự toán thu ngân sách liên tục nhiều năm.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Luật Bảo hiểm y tế cần bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người dân các xã an toàn khu vùng an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; tăng mức hỗ trợ của ngân sách đối với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế từ 30% lên 50%.

Người bệnh đang điều trị mà thiếu thuốc, vật tư y tế do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng và không thể chuyển người bệnh đến cơ sở y tế khác, người bệnh phải tự mua theo chỉ định của thầy thuốc thì cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm hoàn trả cho người bệnh số tiền đã mua thuốc, vật tư y tế, sau đó bảo hiểm sẽ thanh toán.

Góp ý Luật Việc làm (sửa đổi), Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho rằng thực tế ở Đồng Nai có nhiều lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, sau đó họ tìm được việc làm nhưng vẫn khai báo chưa tìm được việc để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, luật cần quy định về xây dựng dữ liệu lao động, việc làm liên thông với giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp toàn quốc và liên thông với dữ liệu quản lý dân cư; có chế tài để thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định.

Theo nhiều tổ chức công đoàn, trên địa bàn Đồng Nai có hàng nghìn lao động người nước ngoài đang làm việc, tham gia đóng các khoản bảo hiểm, trích nộp kinh phí Công đoàn đầy đủ. Luật Công đoàn hiện chưa có quy định về chăm lo, bảo vệ quyền lợi đối với người lao động nước ngoài, trong khi họ cũng có nhu cầu được bảo vệ.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá các đơn vị tại Đồng Nai đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, phù hợp với thực tế vào các dự án luật. Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai sẽ tổng hợp các ý kiến gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét./.

