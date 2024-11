Những ứng cử viên cho giải thưởng Ứng dụng xuất sắc nhất năm của Apple

Apple công bố danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng Ứng dụng xuất sắc nhất năm.

Ngày 25/11, Apple đã chính thức công bố danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng “Ứng dụng xuất sắc nhất dành cho iPhone năm 2024” (iPhone App of the Year).

Một lần nữa, công ty này khiến nhiều người bất ngờ khi không ưu ái các ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, mặc dù đây đang là xu hướng được ưa chuộng trong ngành công nghiệp ứng dụng di động.

Giống như năm ngoái, danh sách của Apple chủ yếu tập trung vào những ứng dụng truyền thống giúp người dùng thực hiện các tác vụ cụ thể, như quay video chuyên nghiệp (Kino), thiết kế kế hoạch chạy bộ (Runna), hay lên kế hoạch cho các chuyến đi (Tripsy).

Những ứng dụng AI nổi bật như ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic, Copilot của Microsoft, hay các công cụ tạo ảnh và video AI đều không xuất hiện trong danh sách này.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi ChatGPT, một trong những ứng dụng AI phổ biến nhất hiện nay, lại không được Apple vinh danh, mặc dù ứng dụng này hiện đang hợp tác với Apple để cải tiến trợ lý ảo Siri.

Mặc dù ChatGPT đã có những nâng cấp ấn tượng trong năm 2024, như chế độ thoại nâng cao và tính năng tìm kiếm web cạnh tranh với Google, nhưng ứng dụng này vẫn không lọt vào “mắt xanh” của Apple trong danh sách những ứng dụng iPhone xuất sắc nhất của năm.

Tuy nhiên, một số ít ứng dụng tích hợp AI vẫn ghi dấu ấn trong các danh sách ứng cử viên khác của Apple, như hạng mục "Ứng dụng xuất sắc nhất dành cho máy tính bảng năm 2024" (iPad App of the Year) và "Ứng dụng xuất sắc nhất dành cho máy tính năm 2024" (Mac App of the Year).

Moises - ứng dụng cung cấp công cụ AI hỗ trợ luyện tập âm nhạc - đã được đề cử trong hạng mục "Ứng dụng xuất sắc nhất dành cho máy tính bảng năm 2024," cạnh tranh với ứng dụng cho trẻ em Bluey: Let’s Play và Procreate Dreams dành cho hoạt hình.

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh Adobe Lightroom với các tính năng AI cũng được đề cử trong hạng mục “Ứng dụng xuất sắc nhất dành cho máy tính năm 2024” cùng với ứng dụng quản lý năng suất công việc OmniFocus 4 và ứng dụng thiết kế 3D Shapr 3D.

Theo giới quan sát, những đề cử trên cho thấy Apple tiếp tục ưu tiên các ứng dụng không chỉ sử dụng công nghệ AI để tự động hóa, mà còn phải khuyến khích sáng tạo và sự chủ động của người dùng.

Hầu hết các ứng dụng trong danh sách năm nay đều giúp người dùng tận dụng tối đa khả năng của chiếc iPhone hoặc các thiết bị khác mà không phụ thuộc vào AI hoặc các tính năng tự động hóa.

Dù là thiết kế, sáng tạo, quay phim hay chơi game, các ứng dụng này đều hướng đến việc thúc đẩy sự sáng tạo của con người, thay vì thay thế hoàn toàn những khả năng này bằng công nghệ./.

