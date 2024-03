Nigeria: Hơn 200 học sinh và nhân viên tại một trường học được trả tự do

Thống đốc bang Kaduna cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia đã điều phối việc trả tự do cho những con tin trong vụ bắt cóc học sinh tại một trường học ở Tây Bắc Nigeria song không nêu rõ chi tiết.

(Tư liệu) Cha mẹ của các học sinh bị bắt cóc tập trung tại trường học ở Chikun, bang Kaduna, Nigeria, cầu nguyện cho các em sớm được trả tự do. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Văn phòng Thống đốc bang Kaduna của Nigeria cho biết hơn 200 học sinh và nhân viên tại một trường học ở Tây Bắc Nigeria đã được trả tự do sau khi bị các tay súng bắt cóc đầu tháng 3 này.

Vụ việc xảy ra ngày 7/3 tại thị trấn Kuriga. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt đầu tiên tại Nigeria kể từ năm 2021. Tuần trước, nhóm tay súng đã đòi khoản tiền chuộc 1 tỷ naira (khoảng 690.000 USD).

Thống đốc bang Kaduna, Uba Sani, cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia đã điều phối công tác trả tự do cho những con tin, song không nêu rõ thêm chi tiết. Ông Sani đánh giá cao sự đóng góp của quân đội Nigeria trong việc trấn áp tội phạm và khôi phục trật tự, an ninh tại nước này.

Tổng thống Nigeria kiên quyết không thỏa hiệp với những kẻ bắt cóc Tổng thống Nigeria Bola Tinubu chỉ đạo kiên quyết không chấp nhận việc trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc các học sinh và phụ nữ gần đây và cần phải có nỗ lực để giải cứu các nạn nhân.

Các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc do những băng nhóm tội phạm tiến hành xảy ra thường xuyên tại Nigeria, đặc biệt ở miền Bắc. Hành vi này khiến nhiều gia đình và cộng đồng rơi vào cảnh điêu đứng khi phải tìm mọi cách để trả tiền chuộc nhằm đảm bảo an toàn cho người thân./.