Ninh Thuận: Xử lý triệt để vi phạm xây dựng, kinh doanh du lịch ở Vịnh Vĩnh Hy

Các nhà hàng, bè nổi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên vịnh Vĩnh Hy không đủ điều kiện hoạt động. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Vịnh Vĩnh Hy xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận là Danh thắng cấp Quốc gia. Tuy nhiên gần đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch bộc lộ nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến định hướng phát triển mà tỉnh Ninh Thuận đang xây dựng.

Để phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, lập lại trật tự về hoạt động du lịch tại đây theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều bất cập, vi phạm

Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải vừa có Kết luận số 6405/KL-UBND về thanh tra, kiểm tra tình hình cấp Giấy phép xây dựng, du lịch, cơ sở lưu trú tại vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải).

Trên khu vực suối Lồ Ồ có 3 hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm nhưng sử dụng đất trái mục đích, xây dựng một số công trình hồ, sàn tiền chế, nhà sinh hoạt, bếp phục vụ kinh doanh ăn uống, tham quan nhà vườn theo tour du lịch mang biển hiệu: càphê Đoài, nhà vườn Timo.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở lồng bè tại vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận thông báo đình chỉ hoạt động tạm thời các tàu đáy kính kinh doanh vận tải đường thủy nội địa và các lồng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tại vịnh Vĩnh Hy sau khi xảy ra vụ lật bè.

Ngoài các công trình vi phạm, một số hộ dân còn tự ý xây dựng công trình lấn chiếm đường giao thông, san lấp mặt bằng đất khu vực suối Lồ Ồ để làm nhà giữ xe trái phép, chiếm dụng hàng trăm m2 đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý để phục vụ kinh doanh, ăn uống.

Mặt khác, qua kiểm tra, các cơ sở trên không có giấy tờ pháp lý liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

Đoàn thanh tra, kiểm tra xác định, mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải phát hiện và đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhưng không tổ chức tiến hành xử phạt vi phạm hành chính để khắc phục hậu quả nên các hộ vẫn cơi nới, mở rộng vi phạm.

Công tác quản lý đất còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại suối Lồ Ồ, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, trong đợt thanh tra, đoàn công tác đã kiểm tra ngẫu nhiên một số cơ sở lưu trú. Qua đó, phát hiện 9 khách sạn, nhà nghỉ, homestay có nhiều vi phạm.

Khách sạn Châu Gia tại xã Vĩnh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) đã lấn chiếm ranh giới thu hồi hệ thống gia cố mái taluy dòng chảy tại hạng mục xây dựng cầu Vĩnh Hy và đường dẫn vào cầu. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Cụ thể, ông Châu Thanh Đào chủ khách sạn Châu Gia đã có hành vi lấn chiếm đất (diện tích theo Giấy chứng nhận cấp 470,5m2 nhưng hiện trạng sử dụng là 923m2).

Khách sạn này còn lấn chiếm ranh giới thu hồi hệ thống gia cố mái taluy dòng chảy tại vị trí hai mố cầu hạng mục xây dựng cầu Vĩnh Hy và đường dẫn vào cầu...

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện khách sạn Châu Gia xây vượt diện tích các tầng so với Giấy phép xây dựng đã được cấp. Điều đáng nói, Đoàn đã có ba buổi làm việc với khách sạn Châu Gia nhưng đơn vị không cung cấp hồ sơ cũng không cử đại diện làm việc. Vì vậy, đoàn đã tiến hành kiểm tra độc lập và thu thập hồ sơ liên quan.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay chưa đủ điều kiện hoạt động. Các cơ sở chưa có Giấy phép xây dựng gồm Homestay Lồ Ồ, Chành Rành, hải sản Làng Chài.

Ba nhà nghỉ không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm nhà nghỉ Vũ Hà, Thành Hương và Vĩnh Vy.

Đối với Công ty CASAMIA Ninh Thuận, do không đủ điều kiện về an ninh trật tự, Công an huyện Ninh Hải đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú từ tháng 9/2023 cho đến khi có đủ các giấy tờ theo quy định.

Liên quan đến hoạt động thanh, kiểm tra tại vịnh Vĩnh Hy, ngành chức năng đã phát hiện 7 nhà hàng nổi của 6 công ty đều có bè gỗ cặp vào nhà hàng nổi không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh.

Trong số đó, 2 bè gỗ thuộc sở hữu của một công ty đã tự giác tháo dỡ do hết hạn đăng kiểm; 5 bè gỗ còn lại của các đơn vị gồm Tân Vĩnh Cường, Vĩnh Hy Discovery, Út Thành, Madame Hoàng, nhà bè Dũng Nhân.

Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải đã xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2023, mỗi chủ bè 27,5 triệu đồng. Đến nay, qua kiểm tra 4/5 bè gỗ trên vẫn hoạt động phục vụ khách ăn uống; các phương án phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm đều không có.

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn chỉ rõ, các nhà bè nổi trên vịnh Vĩnh Hy (gồm Vui Vẻ, Vĩnh Hy Discovery, Út Thành, Dũng Nhân) sử dụng cầu nổi (phi nhựa và gỗ) kết nối bãi Cóc Trong và bãi Cóc Ngoài (vịnh Vĩnh Hy) để hoạt động du lịch nhưng không chứng minh được hợp đồng thuê đất, thuê mặt biển.

Kiên quyết xử lý triệt để

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Minh Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải cho hay về biện pháp xử lý đối với trường hợp sử dụng đất trái mục đích, huyện giao Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xác lập hồ sơ, thủ tục xử lý hành vi vi phạm đất đai theo quy định và cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đã kết luận sử dụng đất sai mục đích tại khu vực suối Lồ Ồ.

Homestay Lồ Ồ tại xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tuyến Tỉnh lộ 702. (Ảnh: Nguyễn Thành/ TTXVN)

Đồng thời, địa phương tuyên truyền cho các hộ dân chấp hành nghiêm Luật Đất đai năm 2013.

Đối với trường hợp khách sạn Châu Gia, Ủy ban Nhân dân huyện giao các phòng chức năng và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải xác lập hồ sơ hành vi vi phạm Giấy phép xây dựng, lấn chiếm đất, tiến hành cưỡng chế khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Trường hợp homestay Lồ Ồ, các phòng chức năng lập hồ sơ vi phạm và đề nghị khắc phục hậu quả. Các cơ sở lưu trú khác, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và hướng dẫn bổ sung các thủ tục liên quan để đảm bảo hoạt động theo quy định.

Đối với 5 bè gỗ tại vịnh Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải sẽ yêu cầu các chủ bè chấm dứt hoạt động và xử lý theo đúng quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp chưa cấp phép đăng ký, đăng kiểm đã đưa vào hoạt động.

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhà hàng nổi phải lập dự án đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa giải quyết dứt điểm khu vực lấn chiếm bãi Cóc trong và bãi Cóc ngoài theo quy định.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa, bến thủy nội địa; khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục, xác định trách nhiệm liên quan đến việc Ban Quản lý Thôn Vĩnh Hy tổ chức thỏa thuận với người dân thu tiền vé xe trái quy định tại khu vực Bãi Kinh...

Huyện Ninh Hải sẽ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đến công tác kiểm tra cấp phép xây dựng, đất đai, du lịch và lưu trú trên địa bàn tại vịnh Vĩnh Hy.

Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải thông tin, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn để tiếp tục thanh, kiểm tra tại khu vực Vĩnh Hy.

Sau đó, địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng và đoàn thanh tra để đưa ra hướng xử lý theo quy định.

Những trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang giao thông buộc phải tháo dỡ để khắc phục. Địa phương sẽ hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch bổ sung thủ tục, giấy tờ và các điều kiện kinh doanh đầy đủ để đi vào hoạt động.

Trước đó, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp đi kiểm tra vịnh Vĩnh Hy và Bãi Kinh để chỉ đạo xử lý tình trạng này.

Tại buổi kiểm tra và đối thoại với người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận những ý kiến của nhân dân; khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ du lịch nhưng phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và môi trường để bảo vệ toàn diện vịnh Vĩnh Hy bền vững, lâu dài.

“Nếu không xử lý bây giờ thì 5 năm, 10 năm sau rất khó xử lý. Do đó, phát hiện sai đến đâu, địa phương phải xử lý triệt để đến đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu là không có bất kỳ vùng cấm, không có trường hợp cá biệt nào vi phạm mà vẫn tồn tại. Tôi đã trực tiếp nhắc nhở và chỉ đạo các ngành nhiều lần. Lần này sẽ là lần cuối cùng phải xử lý dứt điểm, không thể để tái diễn gây ảnh hưởng chung đến du lịch của tỉnh," ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh./.