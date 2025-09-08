Nô nức người dân đến tham quan dàn khí tài quân sự "Made in Vietnam"

Người tham quan vui mừng và tự hào trước dàn khí tài quân sự hiện đại do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất tại Triển lãm Thành tựu đất nước, thể hiện sức mạnh và tiềm năng quốc phòng Việt Nam.

Những ngày qua, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khu trưng bày ngoài trời có chủ đề "Thanh gươm và lá chắn" tại khu vực sân Nam là điểm gây sốt, thu hút đông nghịt người tham quan, dù thời tiết nắng nóng.

Đáng chú ý, lần đầu tiên các vũ khí, khí tài quân sự do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, phát triển đã được trình làng lần này.

Nổi bật trong khu trưng bày là sự xuất hiện của tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B mang theo tên lửa đất đối đất R-17E. Tổ hợp thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ kích thước lớn và các thông số kỹ chiến thuật ấn tượng như chiều dài 11,164m, đường kính thân 0,88m, khối lượng tên lửa 5,8 tấn, tầm bắn xa nhất 300km, diện tích sát thương 4-6ha. "Linh hồn" của tổ hợp chính là tên lửa R-17E. Tên lửa này ban đầu do Liên bang Nga chế tạo, được Việt Nam cải tiến, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến thuật.

Bên cạnh đó là loạt vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, các khí tài tối tân như thiết bị bay không người lái UAV, pháo tự hành hỏa lực mạnh, đạn tên lửa, xe bệ phóng... do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, đang được trang bị trong biên chế Quân đội cũng khiến người xem không khỏi choáng ngợp!

Dàn vũ khí, khí tài hùng dũng vươn mình trong khu vực sân Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" cho thấy sự phát triển, sức mạnh của quốc phòng Việt Nam, qua đó thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, định vị thế, khát vọng và sức mạnh của Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới./.