Khoảnh khắc A80: Dàn khí tài 'khủng' của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam

Hàng loạt khí tài công nghệ cao của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thể hiện sức mạnh của quân đội ta trong thời kỳ mới.

Dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam lăn bánh trên Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 đã thể hiện sức mạnh đóng góp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một trong những khí tài nổi bật là tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến-Quyết thắng.”

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường với mức độ chính xác khá cao, có khả năng lệch mục tiêu 450m. Dù vậy, với sức nổ mạnh của đầu tên lửa vẫn đủ sức gây ra sát thương mạnh trong trường hợp bị lệch mục tiêu.

Kế tiếp là đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội.

BM-21 được mệnh danh là "mưa đá" của pháo binh, là khí tài tạo ưu thế chế áp vượt trội ở cấp chiến dịch.

Với khả năng hoả lực tập trung, linh hoạt và uy lực, BM-21 khẳng định sức mạnh răn đe và vị thế của pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng tham gia diễu binh còn có đội hình khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152.

Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Khối xe tăng T-54B và T-55 tiến vào với dáng vẻ uy nghi như những “pháo đài thép”. Các dòng xe được trang bị pháo 100 mm cùng hệ thống súng máy, tạo nên hỏa lực mạnh mẽ và khả năng cơ động đáng kể.

Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

T-90S - dòng tăng hiện đại với kíp xe ba người, sở hữu pháo nòng trơn 125 mm, súng máy đồng trục và đặc biệt là khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo.

Cùng với đó là vũ khí hiện đại do Vietel sản xuất như tổ hợp tên lửa Trường Sơn và dàn UAV và sự kết hợp đồng bộ này giúp tổ hợp có khả năng giám sát diện rộng trên biển, thu thập và xử lý thông tin mục tiêu nhanh chóng, lựa chọn đối tượng tác chiến và thực hiện đòn đánh tên lửa chính xác.

Đoàn khí tài hiện đại trở về điểm tập kết trong vòng tay nhân dân.

Những phương tiện chiếu đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam "chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại," sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống./.