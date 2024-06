Nổ súng tại trường đại học ở Panama khiến một sinh viên thiệt mạng

Do nghi ngờ xảy ra các vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel, cảnh sát Thụy Điển đã thực hiện các biện pháp an ninh (để bảo vệ) tài sản và lợi ích của Israel và cộng đồng người Do Thái trên khắp đất nước.