Nước lũ dâng cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn tại Quảng Nam

Tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, một số khu vực trũng thấp bị ngập sâu, xảy ra nhiều vụ tai nạn do nước lũ đổ về, theo đó, đã có hai vụ học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Nước lũ dâng cao tại Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Liên tiếp những ngày qua, Quảng Nam đã có mưa to kéo dài khiến nước trên nhiều sông dâng cao, một số khu vực trũng thấp bị ngập sâu, xảy ra nhiều vụ tai nạn do nước lũ đổ về.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tại địa phương đã có hai vụ học sinh bị nước lũ cuốn trôi. Cụ thể, khoảng 15h50' ngày 15/12, khi đi trên tuyến đường qua khu vực ngập nước ở thôn Tân Thọ (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên), 2 học sinh là N.Q.Q và N.T.T (cùng sinh năm 2015, học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Duy Châu) không may bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể của 2 em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, chiều tối 14/12, 3 học sinh nữ Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) khi qua đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông) đã bị nước cuốn trôi. Rất may khi xảy ra sự việc, cả 3 em đã được ông Bùi Thanh Tài (ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung) phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Chiều 13/12, sau khi làm rẫy xong, các anh Hồ Văn Thưng, Hồ Minh Hạ, Hồ Văn Ngô và Hồ Văn Kiểm, cùng ngụ Thôn 3, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn di chuyển qua suối Nước Xe, giao với sông Đăk Mi để về nhà. Khi qua được suối và đến cồn đất nằm ở hạ nguồn lòng hồ thủy điện Đăk Mi 3, bốn người bất ngờ gặp mưa lớn.

Lúc này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây chia cắt khiến họ bị mắc kẹt ở cồn đất giữa sông. Đến sáng 14/12, bốn người gặp nạn được lực lượng chức năng phát hiện nhưng do nước chảy mạnh nên chưa thể qua ứng cứu.

Lực lượng chức năng đã dùng dây ném qua sông dài hơn 10m, tạo thành ròng rọc đưa lương thực, nước uống, bạt che mưa cho 4 người để ổn định tạm thời. Lực lượng cứu hộ tiếp tục sử dụng dây cáp cố định vị trí và dùng tời để di chuyển người qua sông.

Đến 13h20' ngày 14/12, bốn người gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm nhiều tuyến giao thông tại Quảng Nam bị hư hỏng và sạt lở, đặc biệt là các tuyến Quốc lộ 14B, 14E, 40B đi miền núi bị sạt lở và hư hỏng nặng, các phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn di chuyển.

Các cơ quan chức năng tại tỉnh đang khẩn trương khắc phục, xử lý ngay những vị trí xung yếu trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông./.

