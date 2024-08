Paralympic 2024: Ban tổ chức hứa hẹn mang tới sự đột phá

Lễ khai mạc Paralympic diễn ra vào tối 28/8. (Nguồn: paralympic)

Tiếp sau Olympic 2024, thủ đô Paris đang chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn tiếp theo trong lịch trình mùa Hè năm nay: Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Paralympic.

Các nhà tổ chức đã tận dụng khoảng thời gian tạm lắng sau Olympic để chuẩn bị địa điểm thi đấu cho các cuộc tranh tài từ bóng bầu dục xe lăn đến điền kinh dành cho người khuyết tật trong khuôn khổ Paralympic 2024, diễn ra từ ngày 28/8 đến 8/9 tới.

Place de la Concorde - quảng trường lịch sử ở trung tâm Paris - đã nhộn nhịp với các hoạt động xây dựng kể từ khi Olympic kết thúc vào ngày 11/8 vừa qua.

Địa điểm này sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc Paralympic vào tối 28/8 tới (theo giờ địa phương), sau khi đã từng đăng cai các nội dung thi đấu của môn trượt ván, trượt tuyết và bóng rổ 3x3 trong Olympic.

Các nhà tổ chức hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một sự kiện mang tính đột phá, khi hàng nghìn vận động viên và hàng chục nghìn khán giả hội tụ tại "kinh đô ánh sáng" để trực tiếp hòa mình vào không khí của lần đầu tiên lễ khai mạc Paralympic diễn ra bên ngoài sân vận động.

Cũng giống như Place de la Concorde, hầu hết các địa điểm từng tổ chức Olympic khác cũng sẽ được giữ nguyên công năng, chỉ điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với tính chất của các cuộc thi Paralympic.

Cung điện Château de Versailles sẽ là nơi diễn ra các cuộc thi cưỡi ngựa dành cho người khuyết tật, trong khi quảng trường Grand Palais sẽ là điểm tiến hành các nội dung đấu kiếm trên xe lăn và dưới chân Tháp Eiffel - nơi tổ chức các cuộc thi bóng chuyền bãi biển của Olympic - giờ sẽ thành sân bóng đá dành cho người khiếm thị.

Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 nêu rõ mục tiêu của họ là Paralympic sẽ tiếp nối đà thành công và duy trì được sự nhiệt tình mà người hâm mộ đã dành cho kỳ Olympic vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Tony Estanguet nêu rõ: "Chúng tôi muốn sử dụng chính xác công thức đó. Olympic là chặng đầu tiên của kỳ Thế vận hội này, và giờ là chặng thứ hai - với Paralympic. Sự kiện này cũng sẽ hấp dẫn không kém."

Cả Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 cùng Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã cùng phát động một chiến dịch mang tên "Thế vận hội chưa kết thúc" (Game is not over) với các chương trình quảng bá trên khắp thủ đô nước Pháp, nhằm khuyến khích người dân đến xem các sự kiện Paralympic.

Chủ tịch IPC Andrew Parsons cho biết: "Những người hâm mộ tại Pháp nếu đã bỏ lỡ cơ hội xem trực tiếp Olympic, thì giờ đây họ sẽ có cơ hội thứ hai thưởng thức Thế vận hội. Paris sẽ trở nên sống động, giá vé sẽ phải chăng và đây là chương trình hoàn hảo cho gia đình"./.

Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại Paralympic Paris 2024 Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương tại kỳ đại hội Paralympic Paris 2024, trong đó đặt kỳ vọng lớn nhất ở môn cử tạ, đặc biệt là đô cử Lê Văn Công.