Phấn đấu hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu năm 2025

Sáng 5/10, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đạt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, với tinh thần: “Tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao.”

Phiên họp đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội nước ta trong tháng 9 và 09 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó ADB, IMF, WB ghi nhận Việt Nam là điểm sáng nổi bật về tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thiếu ổn định.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương với tinh thần: “Tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao.”

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh là: Đẩy mạnh giải ngân, đẩy mạnh triển khai các nghị quyết chiến lược và đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng tin tưởng, với sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; cả nước sẽ thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu cả năm 2025 và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025; qua đó tạo thế, tạo lực, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số và phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới./.